Астана. 20 января. Kazakhstan Today - В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялся брифинг с участием директора департамента стратегических разработок и международных программ Айжанат Куштаровой и руководителя департамента АДГСПК по ЗКО Булата Исакова, сообщает пресс-служба ведомства.

В сфере госслужбы начало текущего года ознаменовано проведением комплексной аттестации государственных служащих корпуса "Б". Уже в течение двух месяцев представители агентства проводят разъяснительные мероприятия об этапах, уровнях и сроках проведения аттестации. Наибольший интерес у вовлеченных граждан вызывает внедрение тестирования на определение личных компетенций у аттестуемых, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, многих госслужащих интересует, что означает "компетенция"?

"Компетенция - это знания, умения и навыки, наличие и применение которых приводит к качественной и результативной деятельности. Оценка компетенций активно используется передовыми странами при подборе и расстановке персонала. Определение компетенций строится на трех блоках: эффективность, прозрачность и подотчетность, а также служение народу. При этом каждая компетенция строится по принципу "снизу вверх", то есть уровень требований к госслужащим устанавливается в зависимости от занимаемой должности, от эксперта до руководителя", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что эффективность включает пять компетенций - управление работой, оперативность, сотрудничество, принятие решения и саморазвитие. В рамках управления работой служащий должен понимать, как его должность влияет на достижение целей государственного органа. Так, если это рядовой служащий, то он должен уметь оценивать свой вклад в работу, нацелив ее на высокие результаты. Для этого госслужащий должен проявлять инициативу на выполнение дополнительной работы, не предусмотренной прямыми обязанностями.

"Ему необходимо обладать творческими и интеллектуальными способностями, то есть иметь полезные знания о других сферах, кроме профессиональной. Для этого служащий должен уметь анализировать ситуацию и вносить креативные и инновационные предложения по совершенствованию работы. Итоги анализа, а именно, причины выявленных недостатков необходимы для принятия решений, нацеленных на их устранение. Крайне важно, чтобы, несмотря на накопленный опыт, служащие стремились к обучению, а также делились с коллегами своими знаниями", - пояснили в агентстве.

Составляющей прозрачности и подотчетности является компетенция "добропорядочность".

В данном случае оценивается, насколько служащий добросовестно выполняет свою работу, соблюдает ли этические нормы и стандарты. Обязательное требование - это проявление вежливости и корректности к другим, а также справедливости, бескорыстия и беспристрастности.

Служащим необходимо осознавать личную ответственность за результаты его работы.

Служение народу предполагает наличие таких компетенций, как "ориентация на потребителя услуг" и "Информирование потребителя услуг".

В пресс-службе подчеркнули, что "в первую очередь служащий при предоставлении услуг населению должен принимать во внимание нужды и требования услугополучателей", а для определения их удовлетворенности качеством государственных услуг проводить постоянные замеры. При выявлении причин некачественного их оказания принимать меры по устранению недостатков, вносить предложения по дальнейшему улучшению качества с внедрением принципов открытости и доступности услуг.

Крайне важно, что эффективными работниками в этой сфере считаются те, кто оказывает высококачественные услуги. Служащие должны использовать эффективные способы информирования населения о проводимой государством политике по оказанию услуг населению.

"Аттестация - это логическое продолжение проводимой реформы по построению профессионального государственного аппарата и способствует решению задачи, обозначенной главой государства по формированию государственной службы, всецело отвечающей принципам служения народу", - заключили в ведомстве.

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