Казахстанским участковым повысят зарплаты

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В ходе онлайн-брифинга в СЦК председатель комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2019 году участковым была повышена зарплата на 25%. С начала этого года увеличена зарплата их помощников на 30%. Сейчас зарплата участковых составляет от 177 до 260 тысяч тенге. Со следующего года зарплата участковых будет повышена еще на 30%, а их помощников - на 7%", - сказал Баймукашев.

Он также добавил, что с июля 2019 года участковым выплачивается компенсация за аренду жилья. При этом с 1 января 2021 года в перечень включены и помощники участковых.

Сегодня на одного участкового в городе должно приходиться 2300 человек, на селе - 1800, но для достижения норм необходимо еще 3500 сотрудников. Поэтому нагрузка превышает установленные нормативы в два-четыре раза и доходит до 4-8 тысяч человек.

По словам Баймукашева, с учетом текущей ситуации, связанной с урбанизацией и техническим прогрессом, включая цифровизацию, предполагается уже в этом году пересмотреть действующие нормативы нагрузки. Для этого будут привлечены независимые эксперты по нормированию труда, от которых ожидается конкретное и обоснованное заключение.

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