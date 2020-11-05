Казахстанцам позволят использовать часть своих пенсионных накоплений

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", передает Kazakhstan Today.

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов отметил, что в законопроекте предусмотрены поправки для использования гражданами части пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям.

Предлагается ввести поправки по государственному образовательному кредиту для расширения доступа к высшему образованию. С целью обеспечения поддержки детей из многодетных и малообеспеченных семей, неполных семей и в семьях, в которых воспитываются инвалиды, предлагается расширить квоты по образовательному гранту", - уточнил Даленов, представляя документ на пленарном заседании мажилиса РК.

Глава МНЭ добавил, что для повышения эффективности системы государственного планирования предлагаются поправки, направленные на упрощение внутренних процедур госорганов, развития информационных систем, внедрения принципов проектного управления для решения поставленных целей и задач.

В целом принятие проекта закона позволит стимулировать развитие сфер экономики, в том числе пострадавших вследствие ограничительных мер в связи с пандемией, а также обеспечит основу для устойчивого экономического роста", - подчеркнул министр.

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