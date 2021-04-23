Казахстанцам разрешили прилетать в Россию из третьих стран

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МОСКВА. 22 АПРЕЛЯ - Теперь граждане Казахстана свободно и без дополнительных условий могут прилетать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в посольстве РК в России, такой порядок предусмотрен распоряжением правительства РФ от 14 апреля 2021 года №963-р.

На данный момент Россия осуществляет регулярное пассажирское авиасообщение со следующими странами: Казахстан, Великобритания (приостановлено до 1 июня 2021 года), Танзания (приостановлено на неопределенный срок), Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка.

В посольстве РК напомнили, что ранее граждане Казахстана могли свободно и без дополнительных условий прилетать в Россию только прямыми авиарейсами из Казахстана, транзит через третьи страны был возможен только при наличии ВНЖ этих государств. В настоящее время указанный порядок сохранился только в отношении Беларуси, откуда в Россию граждане РК могут прилетать по-прежнему только при наличии ВНЖ этой страны.

При въезде в Россию иностранным гражданам требуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, выданная не ранее чем за 72 часа до пересечения границы", - также сообщили в посольстве.

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