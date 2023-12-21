Казахстанцам запретят брать новые кредиты при наличии просрочки
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцам могут запретить брать новые кредиты при наличии задолженности по уже взятым кредитам.
Соответствующий законопроект "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения" представила в мажилисе секретарь комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева, сообщает Zakon.kz.
Законопроект предусматривает:
- запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам;
- запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки;
- ограничения на продажу кредитов граждан банками и МФО коллекторским агентствам;
- введение обязанности коллекторских агентств проводить урегулирование приобретенной задолженности;
- установление ограничений по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с НПА АРРФР;
- запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми;
- предоставление возможности банкам сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу (заемщику);
- сохранение на банковском счете денег в размере не менее 2 ПМ при предъявления платежного требования;
- списание долга по кредитам граждан при наличии добровольного отказа от получения кредита;
- введение обязательной отсрочки по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.
Законопроект также устанавливает уголовную и административную ответственность за продажу личных данных, подмену номера абонента и незаконную передачу абонентского номера другим лицам.
Заключение правительства по инициированному депутатами законопроекту получено 12 ноября 2023 года. Большинство инициатив поддержано, но наряду с этим по некоторым концептуальным позициям, в частности по запрету продажи займов коллекторским компаниям, правительство предоставило альтернативную позицию, с которой депутаты не согласны и на рабочих группах продолжат работу по введению этой нормы", - рассказала Савельева.
По ее словам, есть еще дополнительный ряд важных вопросов, озвученных на прошедших парламентских слушаниях, по снижению закредитованности населения. Они будут рассмотрены в рамках рабочей группы по данному законопроекту.
Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть данный законопроект и подготовить по нему заключение. Прошу поддержать", - добавила депутат.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за последние 3 года выросло число получателей потребительских кредитов. В настоящее время кредиты и онлайн-займы от микрофинансовых организаций на общую сумму 18 трлн тенге имеют 8,4 млн казахстанцев. Меры, принятые в 2019 году по снижению долговой нагрузки граждан РК, не помогли уменьшить эти цифры.
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что многие граждане не знают своих финансовых прав. В результате снова и снова влезают в долги.
Практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Все эти необдуманные действия позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам, лудомании. Люди, стремясь вырваться из финансовой ловушки, в "погоне за быстрыми деньгами" становятся легкими жертвами финпирамид и других видов мошенничества", - сказал председатель мажилиса.
Напомним, 11 декабря президент подписал закон о добровольном запрете на кредиты для казахстанцев.