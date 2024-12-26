Казахстанцы будут получать соцпомощь через "социальный кошелек"
Соответствующие поправки в закон "О почте" приняли во втором чтении мажилисмены
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены приняли во втором чтении поправки в закон "О почте", сообщает пресс-служба нижней палаты.
В частности, поправки регулируют введение новой цифровой системы - социальный кошелек.
Она предназначена для оказания мер государственной поддержки физическим лицам. В пилотном режиме социальный кошелек уже работает для возмещения затрат на горячее питание школьников в 2000 школах страны, к нему подключены аптеки при поликлиниках, проходит апробирование механизма субсидирования стоимости бытового газа. После вступление поправок в силу все меры государственной поддержки будут проходить через данную систему. Это позволит реализовать ваучерную систему поддержки, обеспечить адресность помощи и ее прозрачность", - сообщили в мажилисе.
Поправки также продлевают период пилотного проекта по работе таможенного брокера.
Это цифровой инструмент, который позволяет пользователям при приобретении товаров на международных торговых площадках проводить таможенные процедуры, не выходя из дома, посредством оператора почты", - уточнили в пресс-службе.
Также депутаты одобрили поправки по сохранению сельских почтовых отделений.
Сегодня большая часть сельских отделений почты нерентабельны. Однако в отдаленных населенных пунктах отделения "Казпочты" выполняют функции не только почтовых отделений, но и банков, а также центров обслуживания населения. В связи с этим, согласно предложенным депутатами нормам, оператор почты будет обязан сообщить местному акимату о намерении закрыть нерентабельное отделение за 3 месяца. За это время у местных исполнительных органов будет возможность (компетенция предусмотрена проектом) принять меры по сохранению отделения совместно с оператором, оказав необходимую поддержку", - отмечается в сообщении.
Также в новом законе внедряется процедура вручения почтового отправления адресату, его законному представителю, поверенным, действующим на основании доверенности, либо третьим лицам путем получения согласия адресата или отправителя через процесс подтверждения права с помощью ввода пароля (пин-кода).
Кроме того, в закон "О почте" вводится норма, позволяющая национальному оператору участвовать в доставке льготных лекарственных препаратов и их хранении в регионах Казахстана.
Это увеличит доступность, снизит стоимость доставки и в будущем позволит реализовать принцип доставки "до двери". Подобный подход обеспечит прозрачность в системе льготного лекарственного обеспечения при получении пациентами назначенных препаратов", - рассказали в мажилисе.
Также закон уточняет нормы по размещению почтоматов операторов почты в многоквартирных жилых домах.
Теперь собственники зданий, сооружений, нежилых помещений, а также квартир многоквартирных жилых домов смогут предоставлять площади операторам почты для установки почтоматов на договорной основе", - отметили в пресс-службе нижней палаты.