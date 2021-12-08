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Казахстанцы должны начинать думать о своем будущем - Токаев

07.12.2021, 19:41 64315
Казахстанцы должны начинать думать о своем будущем - Токаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О реализации реформ в сфере социального обеспечения доложил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. Он рассказал о разработке Социального кодекса и модернизации пенсионной системы. Свое мнение по данному вопросу выразил и внештатный советник Президента по вопросам экономического развития Сэр Сума Чакрабарти, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Выслушав доклад и мнения участников дискуссии, глава государства отметил, что период пандемии обнажил и усилил проблемы социально-экономического развития. Главными из них, как считает президент, являются снижение темпов роста доходов населения и обострение существующего неравенства. По его словам, в Казахстане, как и во всем мире, были реализованы различные оперативные антикризисные инициативы и меры по поддержке бизнеса и населения. Это позволило нивелировать риски и стабилизировать экономическое положение страны.
 

Я считаю, что меры, которые были предприняты правительством, были адекватными. Мы должны усвоить все уроки пандемии и системно адаптировать свою социальную политику под новые реалии. Поддерживая представленные цели и задачи, хочу отметить, что разрабатываемый Социальный кодекс должен быть ключевым элементом нового "общественного договора". Его суть состоит в том, что государство берет на себя гарантированное исполнение обновленных социальных обязательств. Однако, со своей стороны, все казахстанцы должны начинать думать о своем будущем, брать на себя ответственность и обязательства. Все инструменты социальной модернизации должны быть действенными, понятными для граждан и бизнеса", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Внештатный советник президента сэр Сума Чакрабарти и председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова представили отчет Консультативного комитета по эффективной макроэкономической политике о развитии банковского сектора и рынка ценных бумаг. 
 
О повышении эффективности стратегии управления Национальным фондом и ЕНПФ доложил председатель Национального банка Ерболат Досаев. Для дальнейшего совершенствования стратегии управления активами предложены следующие меры: завершение перехода к новой стратегической аллокации, внедрение ESG факторов в инвестиционный процесс, хеджирование портфеля акций, а также обеспечение цифровизации процессов управления активами.
 
Согласно прогнозам Нацбанка, на фоне снижения гарантированных трансфертов поступления в Национальный фонд с 2022 по 2030 год составят 20 миллиардов долларов. В результате активы Нацфонда к 2030 году достигнут 100 миллиардов долларов, из которых не менее 50% - за счет инвестиционного дохода. 
 
В текущем году Высший совет по реформам рассмотрел более 20 вопросов, охватывающих практически все сферы развития страны. В завершение заседания был утвержден план работы совета на 2022 год.
 

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Представители оборонных ведомств РК и США обсудили план двустороннего сотрудничества

07.12.2021, 20:12 56269
Представители оборонных ведомств РК и США обсудили план двустороннего сотрудничества
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы офицеров-координаторов оборонных ведомств Казахстана и США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представители оборонных ведомств обсудили проект Плана двустороннего военного сотрудничества на 2022 год, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Основные усилия в вопросах взаимодействия двух стран направлены на решение вопросов военного образования, миротворчества, материально-технического обеспечения, подготовки профессиональных военно-медицинских и инженерных кадров.
 
Эти и другие аспекты оборонного взаимодействия отражены в очередном пятилетнем плане сотрудничества на 2023-2027 годы, который в данный момент готовится к подписанию.
 
Стороны отметили, что в ходе ежегодных рабочих встреч эксперты могут детально обсудить и определить конкретные ориентиры для развития двустороннего военного сотрудничества.
 

Президент Казахстана подписал закон об амнистии

07.12.2021, 17:04 90640
Президент Казахстана подписал закон об амнистии
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с законом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск. Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества", - сообщает Акорда. 

 
По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, целью закона является освобождение от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. Амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов первой и второй групп и других лиц, не предоставляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству. 
 

По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 2 236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете службы пробации", - проинформировал Тургумбаев.

 
По его словам, на свободу выйдут порядка 1000 лиц, также 3,8 тысячи человек будут сняты с учета службы пробации. Кроме того, к 1294 лицам, состоящим на учете в службе пробации, будет применено сокращение неотбытого срока наказания. Будут сокращены пять тысяч уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, из них более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности, в отношении 1471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению", - проинформировал глава МВД РК.

Текст закона публикуется в печати. 
 

В Актау СПК "Каспий" незаконно предоставлял землю под строительство АГЗС и гипермаркетов

07.12.2021, 16:27 68122
В Актау СПК "Каспий" незаконно предоставлял землю под строительство АГЗС и гипермаркетов
Фото: www.stroyportal.ru
АКТАУ. 7 ДЕКАБРЯ - Антимонопольный департамент Мангистауской области установил в деятельности СПК "Каспий" грубые нарушения законодательства в части незаконного предоставления земельных участков под строительство гипермаркетов и АГЗС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области, в ходе мониторинга по соблюдению законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в деятельности АО СПК "Каспий" установлено, что СПК "Каспий" незаконно были предоставлены земельные участки для строительства и эксплуатации АГЗС, гипермаркета и многоэтажного многоквартирного дома, ведения личного подсобного хозяйства, которые не являются инвестиционными и инновационными проектами и не соответствуют перечню, утверждённому правительством, сообщает издание Лада.
 
В антимонопольном департаменте также отметили, что в адрес СПК "Каспий" внесён акт антимонопольного реагирования в виде уведомления о прекращении практики незаконного предоставления земельных участков, исполнение которого предусматривает 30 дней.
 

В случае неисполнения указанного уведомления антимонопольным органом будет назначено расследование. Вместе с тем, учитывая наличие возможного уголовно наказуемого деяния в действиях СПК "Каспий", материалы будут направлены в правоохранительные органы, а именно, в органы прокуратуры, департамент экономических расследований и Антикоррупционную службу", - сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

 
Как сообщалось ранее, начато расследование по делу о коррупции в ГНПП "Иле-Алатауский национальный природный парк" по делу о земельных участках, которые были отчуждены районными и сельскими акиматами Карасайского, Талгарского и Енбекшиказахского районов при попустительстве администрации нацпарка. 
 

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