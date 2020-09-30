Казахстанцы могут пересекать российскую границу в воздушных пунктах пропуска только при условии прибытия прямым рейсом из РК

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - Посольство России в Казахстане разъяснило условия пересечения границы РФ казахстанцами, передает Kazakhstan Today.

В посольстве напомнили, что с 21 сентября возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение между Казахстаном и Россией.

Уже состоялись первые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Эйр Астана". Теперь российскую границу в воздушных пунктах пропуска могут пересекать все категории граждан Казахстана при условии прибытия прямым рейсом из РК, включая и студентов, о чем часто спрашивают. Для въезда в Россию необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом, полученную не менее чем за 72 часа до вылета рейса. Это обязательное условие", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что восстановление авиасообщения не означает возвращения к режиму пересечения границы, существовавшему до начала пандемии.

Ограничения в отношении сухопутной границы в настоящее время сохраняются. Она открыта только для обладателей действующего вида на жительство в России, родителей, детей и супругов россиян (на границе им придется предъявить копии документов, подтверждающих родство), казахстанцев, направляющихся на лечение, при наличии у них на руках приглашения из российской клиники, а также участников Госпрограммы переселения соотечественников – они должны иметь с собой соответствующее свидетельство", - уточнили в посольстве.

Есть и другие исключения, которые касаются довольно узкого круга специалистов и официальных лиц из числа граждан РК. Все они закреплены в действующей редакции распоряжения правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 года, которым как раз регулируется режим въезда иностранных граждан на территорию России.

Хотелось бы подчеркнуть, что все указанные меры - ограничительные, а не запретительные и носят временный характер. Их принятие связано с осложнением в текущем году международной эпидемической обстановки. Добавим, что условия пребывания казахстанцев в нашей стране не изменились – действует правило, согласно которому в России можно оставаться в течение 90 дней из каждых 180 (при нахождении в стране до 30 суток регистрация в органах миграционного контроля не требуется). Разумеется, оно не распространяется на тех, у кого есть основания для более длительного проживания на российской территории, например, работников, нанятых по трудовому договору (им, к слову, после приезда по-прежнему необходимо соблюдать 14-дневный домашний карантин). Наконец, все без исключения россияне и иностранцы должны следовать предписаниям санитарных властей. Поскольку они могут отличаться в различных частях страны, рекомендуем направляющимся в Россию казахстанцам заглядывать на веб-сайт администрации региона назначения для получения наиболее актуальной информации", - заключили в ведомстве.

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