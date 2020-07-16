Казахстанцы могут ввозить лекарства из других стран для собственных нужд

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Казахстанцы могут ввозить лекарства из других стран для себя и своих близких при наличии соответствующих документов, сообщила на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день законодательно нет ограничений для ввоза лекарственных средств для собственных нужд... То есть в случае предоставления соответствующих документов, что это курсовая доза лекарственного средства либо это для близких родственников, запрета на ввоз не существует", - сказала Бюрабекова.

Кроме того, вице-министр сообщила, что в ближайшие дни в поликлиники и больницы Казахстана поступят медпрепараты на сумму 3 млрд тенге.

Сегодня - завтра все остатки, которые есть на складах в объеме где-то 3 млрд тенге развезем в больницы и поликлиники для оказания и стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи по перечню бесплатных лекарственных средств, которые отпускаются пациентам на амбулаторном уровне", - сказала вице-министр.

По ее словам, параллельно идет процесс закупа лекарственных средств у отечественных производителей, которые в кратчайшие сроки заполнят склады единого дистрибьютора.

Ведутся переговоры с импортерами, с кем можно напрямую заключить договор, либо в рамках дополнительных соглашений к действующим договорам. Вся эта работа проводится и будет завершена", - сказала она.

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