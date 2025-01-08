07.01.2025, 09:20 73911
Казахстанцы отмечают православное Рождество
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба Акорды.
Дорогие соотечественники! Поздравляю православных граждан нашей страны с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник является олицетворением добра и надежды, он объединяет верующих людей во имя служения высоким идеалам гуманизма. В Рождество человеческие сердца наполняются особой радостью, православные люди стремятся окружить заботой и вниманием близких, проявляют милосердие и сострадание к нуждающимся", - говорится в поздравлении президента.
Он подчеркнул, что православие вносит важный вклад в укрепление единства и солидарности народа Казахстана, продвижение ценностей патриотизма, созидания и ответственности, лежащих в основе общенациональной идентичности.
Убежден, согласие и взаимопонимание в обществе будут оставаться надежной основой устойчивого прогресса Казахстана. Желаю всем православным гражданам нашей страны здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях! С праздником Рождества Христова!", - говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.
В ночь с 6 на 7 января Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил праздничную Божественную Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.
В главном храме Южной столицы пребывала святыня - копия ковчега с Дарами волхвов, принесенная в Алма-Ату из афонского монастыря святого Павла.
Богослужебные песнопения исполнял хор Митрополичьего округа под управлением заслуженного деятеля искусств России, члена Патриаршего совета по развитию церковного пения О.Н. Овчинникова.
Прославить праздник Рождества Христова в главном храме Южной столицы собрались многочисленные прихожане.
Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с Рождеством!
Желаем вашему дому добра, уюта и тепла! Пусть этот светлый праздник порадует вас рождественской атмосферой! Здоровья, мира и любви вам и вашим ближним! Надеемся, что все желания, которые вы загадаете в это Рождество, исполнятся!
новости по теме
08.01.2025, 15:27 5231
Более 152 млрд тенге преступных доходов конфисковано в пользу государства - АФМ
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Председатель АФМ доложил главе государства, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3%.
В частности, по результатам деятельности агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге, конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге.
Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 - по транснациональной группе. Ликвидировано 42 финансовые пирамиды, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан.
Кроме того, изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы, закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге, пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
Президент также был проинформирован о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных "наркошопа" и задержано 35 наркодилеров. Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
Напомним, порядка 2,5 млрд тенге конфисковано при ликвидации нелегальных криптообменников в 2024 году в Казахстане.
08.01.2025, 13:30 12226
АЗРК за год завершило 97 антимонопольных расследований
В дальнейшем в Казахстане планируют создать цифровую экосистему АЗРК
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сообщает Акорда.
8 января 2025 года
Глава ведомства рассказал президенту о снижении уровня концентрации на ключевых товарных рынках и ходе приватизации. По его словам, за год агентство завершило 97 антимонопольных расследований.
Также Омаров рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год.
Для усиления контроля за ценами на монопольных рынках, повышения эффективности расследований и анализа рынков разработан пакет соответствующих изменений в законодательство. Планируется создание и развитие цифровой экосистемы АЗРК, включающей информационно-аналитическую систему, цифровой портал, инструменты аналитики на основе технологий искусственного интеллекта", - отметил глава АЗРК.
Также Омаров в качестве президента Казахстанской федерации футбола ознакомил гаву государства с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию конкуренции.
08.01.2025, 12:01 19076
Токаев поставил перед первым замруководителя администрации президента ряд задач
Президент высоко оценил итоги работы Дархана Сатыбалды в Туркестанской области
Фото: Акорда
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с первым заместителем руководителя администрации главы государства Дарханом Сатыбалды поставил перед ним ряд ключевых задач, сообщает Акорда.
Также глава государства отметил, что должность первого заместителя руководителя администрации президента вводится с целью совершенствования управленческих процессов и регионального взаимодействия, усиления контроля за исполнением решений и его поручений на местах, а также улучшения качества принимаемых мер и укрепления доверия граждан к государственным институтам.
Кроме того, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги работы Дархана Сатыбалды в Туркестанской области.
Напомним, ранее Дархан Сатыбалды был назначен первым заместителем руководителя администрации президента.
08.01.2025, 11:57 20366
Транспорт и логистика: 25 новых профессий появятся в Казахстане
Для представителей рабочих профессий разработают льготные программы ипотечного и арендного жилья
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появятся 25 новых профессий в сфере транспортно-логистического комплекса, сообщил на заседании правительства глава Минтранспорта Марат Карабаев.
В частности, при реализации новых проектов предусмотрено проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог по BIM технологии, предусматривающее использование цифрового аналога проекта и 3D-моделирование. В данном направлении потребуются соответствующие инженеры-проектировщики "умных дорог", прораб с навыком работы BIM, оператор строительных роботов и цифровой проектировщик. Для управления крупными транспортно-логистическими узлами необходимы конструктор и оператор цифровых логистических карт.
В гражданской авиации станет востребован внешний пилот дистанционно пилотируемых авиационных систем. В этой связи совместно с образовательными учреждениями будет проработано открытие данных специальностей", - рассказал министр.
На сегодня среди 9,7 млн занятого населения в транспортном секторе трудятся 772 тыс. человек. В основном, это работники железнодорожного и автомобильного транспорта, логистики и складирования.
Между тем премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать льготные программы ипотечного и арендного жилья для представителей рабочих профессий.
Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы. Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров", - отметил Бектенов на заседании правительства.
Он также поручил обеспечить качественную реализацию отраслевых и региональных планов по проведению объявленного президентом Года рабочих профессий.
Все мероприятия должны быть системными, результативными и иметь долгосрочный социально-экономический эффект. Правительство будет держать вопросы проведения Года рабочих профессий на постоянном контроле", - подчеркнул премьер.
Ранее глава Минэнерго сообщил, что отечественные колледжи будут готовить специалистов для АЭС.
08.01.2025, 11:11 21631
Специалистов для АЭС будут готовить отечественные колледжи
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанских колледжах будут готовить специалистов для атомной электростанции, сообщил в своем докладе министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
В поддержку строительства АЭС на базе отечественных колледжей будут созданы специализированные специальности для подготовки персонала для АЭС: дозиметрист, слесарь по ремонту паротурбинного оборудования, специалист по обслуживанию и ремонту механического оборудования атомных станций, специалист в области информационных технологий на атомных станциях и т.д", - рассказал министр.
Подготовку специалистов будут вести электротехнические колледжи в сотрудничестве с Национальным ядерным центром и Институтом ядерной физики. Они предоставят базу для производственной практики студентам колледжей по ядерным специальностям.
По словам Саткалиева, к 2030 году по проекту строительства АЭС рабочими местами будут обеспечены около 5 тыс. человек, а в пике строительства в 2032 году около 10 тыс. человек. На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее 2000 человек.
Всего в текущем году в сфере энергетики будут разработаны 4 профессиональных стандарта по новым профессиям и актуализация 29 профстандартов, в том числе в атомной отрасли, заявил глава ведомства.
Подготовку кадров для энергетики осуществляют 40 высших и 215 колледжей, где обучается порядка 19 тыс. студентов по 7 специальностям в сфере электро-, теплоэнергетики, возобновляемой энергии", - сообщил Саткалиев.
Он добавил, что, с учетом строительства новых объектов электрогенерации, активного роста потребления и развития экономики, до 2030 года потребность востребованных профессий только в энергетике может составить более 20 тысяч. Это инженеры-энергетики, сварщики, слесари, газорезчики, электромонтеры, электрики и электромонтажники, сантехники и трубопроводчики и т.д.
К 2030 году отраслях теплоэнергетики будут реализованы 99 проектов с созданием более 83 тысяч качественных рабочих мест как на этапе строительства (длительностью более 1 года), так и постоянных.
Напомним, в Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.
6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
В первом полугодии 2025 года Казахстан определится с компанией или консорциумом, который будет строить атомную электростанцию.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Не исключено что для этого в стране будет создан международный консорциум.
Глава государства не исключает, что в стране будут построены еще 2 АЭС.
08.01.2025, 10:55 23556
Финансирование организаций технического и профессионального образования увеличат в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проведения Года рабочих профессий для организаций технического и профессионального образования с 1 сентября 2025 года увеличится объем подушевого финансирования. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства.
По его словам, согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента составляет 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге.
Новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей. Новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов", - пояснил Гани Бейсембаев.
Кроме того, по его словам, в Астане создадут Национальный центр компетенций в 2025 году. Он отметил, что центр будет способствовать развитию и внедрению профессиональных компетенций, новых технологических решений и современных профессиональных навыков. Подобные центры существуют в ведущих промышленных странах мира.
На базе Национального центра компетенций в течение года будут организовываться учебно-тренировочные лагеря по подготовке к международным и республиканским чемпионатам, а также отраслевые курсы для педагогов", - добавил Гани Бейсембаев.
08.01.2025, 10:31 24856
В Казахстане утвердили квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2025 год установлена в количестве 9653 человека, что на 170 человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
В 2025 году региональная квота распределена следующим образом:
для кандасов: Павлодарская область - 1056 человек, Акмолинская область - 285 человек, Восточно-Казахстанская область - 269 человек, область Абай - 244 человека, Северо-Казахстанская область - 175 человек, Костанайская область - 150 человек, Атырауская область - 100 человек, Западно-Казахстанская область - 30 человек;
для переселенцев: Павлодарская область - 3050 человек, Северо-Казахстанская область - 2969 человек, Костанайская область - 535 человек, Восточно-Казахстанская область - 372 человека, область Абай - 255 человек, область Улытау - 125 человек, Карагандинская область - 38 человек.
Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будут оказаны меры государственной поддержки в виде:
- субсидий на переезд - единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (1 МРП = 3 932);
- субсидий для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в размере от 15 до 30 МРП на семью;
- субсидий для работодателей, оказывающих содействие в переселении, в размере 400 МРП.
- направления на краткосрочное профессиональное обучение;
- содействия в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы;
- выдачи сертификатов экономической мобильности на приобретение жилья.
Напомним, в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов более 19,7 тыс. этнических казахов. Всего с 1991 года по 1 января 2025 года на историческую родину вернулись 1 млн 148 тыс. этнических казахов.
07.01.2025, 13:10 74186
Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину
Фото: Акорда
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в городе Шигацзе Сицзанского автономного района Китая.
Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования председателю КНР, семьям погибших и дружественному китайскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, землетрясение произошло около границы с Непалом в 09.05 (06.05 по времени Астаны). Геологическая служба США писала, что землетрясение имело магнитуду 7,1, а Китайская сеть землетрясений оценила ее в 6,8.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?