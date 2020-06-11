Казахстанцы "проедают" доходы и не могут увеличить сбережения

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Как сообщила глава Счетного комитета Казахстана Наталья Годунова на пленарном заседании мажилиса парламента, у населения отсутствует возможность увеличения сбережений, передает Kazakhstan Today.

Она сообщила, что реальные доходы населения возросли на 5,5%.

Однако в расходах увеличилась доля продовольственных товаров - до 50%. В развитых странах этот показатель составляет порядка 10%. В России и Беларуси эти цифры не превышают трети расходов граждан. О чем это говорит? Доходы населения наполовину "проедаются" и у населения отсутствует возможность увеличения своих сбережений", - сказала Наталья Годунова.

По ее словам, улучшение уровня жизни обеспечивается преимущественно за счет кредитования. В 2019 году рост потребительских кредитов опережал рост номинальных доходов населения почти на 15%. А закредитованность создает предпосылки для социальных проблем. За последние 5 лет отмечается снижение роли банковского сектора в экономике страны.

Его активы к ВВП снизились до 40%, тогда как еще в 2015 году составляли свыше 60%. Ссудный портфель банков страны к ВВП сокращен почти вдвое. Продолжают расти проблемные займы", - сказала Наталья Годунова, отметив, что доступных и долгосрочных займов для бизнеса не было и нет.

Кроме того, глава Счетного комитета сообщила, что государственный долг Казахстана остается в безопасных пределах. Однако расходы по его обслуживанию растут. По правительственному долгу затраты достигли почти 1 трлн 400 млрд тенге.

Напомним, сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты рассмотрели отчёты правительства и Счётного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год. Рост ВВП страны достиг 4,5%, внешнеторговый оборот возрос до 97 млрд долларов США. Заработная плата увеличена для 2,7 млн казахстанцев. Реализация государственных программ "Нурлы жол", "Нурлы жер" и развития регионов позволила построить свыше 13 млн квадратных метров жилья.

По мнению спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, выводы из состоявшегося обсуждения необходимо рассматривать через призму поручения руководства страны о необходимости разработки программы глубоких радикальных реформ экономики страны. Кардинального изменения прежде всего требует ситуация с нерациональным расходованием бюджета.

Сегодня эффективность бюджетных программ недостаточно оценивать по количеству выделенных и освоенных государственных средств. Выделенные и освоенные бюджетные деньги должны решать конкретные социально-экономические задачи, результатом чего должно стать повышение качества жизни казахстанцев. Именно такую задачу перед правительством поставил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своём послании народу Казахстана", - подчеркнул председатель мажилиса.

При этом важным вопросом выступает нерациональное расходование средств, выделяемых из Национального фонда. В частности, в ходе обсуждения депутаты подняли проблему целесообразности запланированного открытия коворкинг зон в вузах за счёт целевого трансферта из Национального фонда.

По словам мажилисменов, на эти цели в 2019 году было выделено 663 млн тенге, однако неосвоение этих средств составило 100%. В отчете правительства причина объясняется невостребованностью этих средств в связи с возможностью использования других источников финансирования.

Сегодня приводились факты непродуманного, по-другому не скажешь, распределения таких средств на цели, которые не требуют не только средств Национального фонда, но даже не требуют простого бюджетного финансирования. Вероятно, правительству надо более взвешенно, строго и ответственно подходить в своих предложениях об использовании средств Национального фонда", - сказал Нурлан Нигматулин.

В ходе обсуждения отчетов речь шла и о необходимости в условиях мирового кризиса новых подходов в решении вопросов социально-экономического развития.

Глава государства поручил правительству подготовить новую экономическую стратегию. Очевидно, что она потребует законодательного обеспечения. Поэтому мажилис готов тесно взаимодействовать с правительством в этом важном для страны вопросе, как это требует от нас руководство страны. И здесь очень важно, чтобы правительство, прежде всего, его экономический блок, очень детально проанализировали и учли все замечания и предложения депутатов не только при планировании, но и при реализации государственных программ. Только такой подход даст возможность реализовать все поручения руководства страны", - резюмировал Нурлан Нигматулин.

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