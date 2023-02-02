Казахстанцы смогут до 30 дней находиться в Узбекистане без регистрации
Граждане государства одной стороны независимо от постоянного места жительства въезжают, выезжают, следуют транзитом, передвигаются по территории государства другой Стороны, если период их пребывания не превышает 30 (тридцати) календарных дней с момента пересечения Государственной границы государства Стороны, суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной прописки)", - говорится в документе.
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На границе Казахстана и России задержали 23 фуры с луком
Сейчас мы исходим из того, что нам надо просто обеспечить, чтобы у нас качественный был лук, чтобы он не поднялся до той цены, которая была бы спекулятивной. Я думаю, что если сейчас решение межведомственной комиссии будет выполняться, то нам удастся это сделать", - заявил министр.
Глава SCAT доложил Токаеву о результатах работы авиакомпании
Учет ставок в букмекерских конторах и тотализаторах будут вести в Казахстане
- вести в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе электронных денег);
- определять участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей;
- вести учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари, которому начисляется и выплачивается выигрыш, с указанием сведений ИИН, реквизитов документов, удостоверяющих личность, датой начисления и выплаты выигрыша.
Учет информации осуществляется с целью передачи в налоговые органы и уполномоченный орган по финансовому мониторингу", - отмечается в тексте приказа.
- недопущение распространения персональных данных участников пари;
- предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным участников пари;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;
- при обнаружении фактов несанкционированного доступа к персональным данным незамедлительно обращается в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к установленной законодательством РК ответственности.
В AMANAT взяли на контроль "бездумную" застройку столицы
Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. "Знатность" фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете", - заявил Ерлан Саиров.
Необходимо отметить низкую исполнительскую дисциплину в госорганах столицы. В ходе изучения состояния дел по противодействию коррупции и развитию государственного управления по городу Астане акимат Алматинского района и городское управление строительства вовсе не предоставило информацию рабочей группе совета. Кроме того, при изучении официальных сайтов районных акиматов столицы установлено, что доступ к необходимой информации ими не обеспечивается", - заявил Галым Байтук.
Продолжается бездумная застройка столицы. К примеру, за ТРЦ "Astana Mall" возведено больше 15 жилых комплексов и нет ни одной школы. Это свидетельствует о том, что акимат выдает разрешения на постройку домов, абсолютно не отслеживая процесс строительства социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник. Это создает серьезные предпосылки для социального напряжения", - подчеркнул он.
Антикор: предпринимателям Семея незаконно отказывали в подключении к отоплению
В ходе изучения обращений бизнесменов было выявлено, что ГКП "Теплокоммунэнерго" на протяжении 2 лет неправомерно отказывало в выдаче технических условий на подключение строительных сооружений к теплоснабжению города. Основанием для отказа послужило якобы отсутствие пропускной способности городской тепловой сети. При этом в ходе изучения материалов выявлено, что "Теплокоммунэнерго" выдавало разрешения на подключение к отоплению другим предпринимателям, которые обращались позже", - проинформировали в Антикоре.
Через два дня "Теплокоммунэнерго" выдало технические условия аптеке и продуктовому магазину на подключение к теплоснабжению", - отметили в Антикоррупционной службе.
Мусин: Мы обязаны предоставить людям качественный интернет
Сегодня интернет - это социальный товар, можно сказать, это одна из первичных потребностей человека. Мы обязаны предоставить людям качественный интернет", - сказал Багдат Мусин.
Общественность не будет жаловаться на пустом месте. Выезжая на проспект Туран, ощущение, что мы оказались в "черной дыре". ЖК "Манхэттен", Sat City и район КазГЮУ уже не укладывается в понимание качественного предоставления услуг. Хотя вы должны понимать, что там нет большого количества многоэтажек. Это недопустимо, и мы должны совместно искоренить этот вопрос", - подчеркнул Мусин.
Мы как регуляторы можем бесконечно выписывать штрафы, но я считаю, что наряду с этим нужно направить работу и в созидательное русло. Надо садиться за стол переговоров и по каждой теме и направлению решать проблемы", - заключил Мусин.
Токаев выразил соболезнования главе Пакистана в связи с терактом в Пешаваре
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Шахбазу Шарифу.
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавара, сообщает Акорда.
"Разделяю чувства всех пакистанцев и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который несовместим с какой-либо религией, противоречит человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях неприемлем и не может быть оправдан. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом Пакистана", - говорится в соболезновании.
Напомним, в результате взрыва в мечети в городе Пешаваре на северо-востоке Пакистана погибли 17 человек и более 90 пострадали.
При поддержке AMANAT природным газом обеспечено 140 населенных пунктов
К этим выборам AMANAT подходит максимально подготовленной. У нас большой опыт. Достаточно организационных и кадровых ресурсов. У партии есть свой электорат. Теперь необходимо все это грамотно использовать, мобилизовав общество вокруг созидательной повестки по развитию страны. Партия должна и дальше быть главной движущей силой проводимых государственных реформ", - отметил председатель партии.
За два года треть задач, поставленных на 5 лет, выполнены в полном объеме. Природным газом обеспечено 140 населенных пунктов, отремонтировано 8,4 тысячи километров местных дорог, реализовано больше 200 проектов в сфере питьевого водоснабжения. Создано 84 тысячи мест в дошкольных организациях, полностью автоматизирована очередь в них. В целом из всех инициированных в мажилисе законопроектов 99% - это инициативы фракции партии AMANAT", - рассказала Смышляева.
В рамках предвыборной программы президента запущен проект "Ауыл аманаты". Совместно с местными исполнительными органами определены 300 пилотных сельских округов во всех регионах. На текущий год в республиканском бюджете на эти цели выделено 52,4 млрд тенге", - рассказал Жумагазиев.
При содействии комиссии в собственность государства возвращено 3,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения. По инициативе комиссии Министерством сельского хозяйства совместно с другими госорганами разработана интерактивная карта возвращенных земель. Также в ходе работы комиссия защитила права около 3000 пайщиков по всей стране", - отметил он.
В первую очередь мы консультировали население в сельской местности, поскольку при решении вопросов правового характера у горожан больше возможностей. Всего было принято более 100 человек в различных районах Атырауской области. Граждан волнуют вопросы неуплаты алиментов, приватизации жилья, трудовых споров", - рассказал Куспан.
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