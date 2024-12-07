04.12.2024, 11:30 56666
Казахстанцы смогут получить почтовое отправление с помощью пин-кода
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении депутатские поправки в закон "О почте", направленные на развитие рынка почтовой связи, сообщает пресс-служба нижней палаты.
В частности, внедряется процедура вручения почтового отправления адресату, его законному представителю, поверенным, действующим на основании доверенности, либо третьим лицам путем получения согласия адресата или отправителя через процесс подтверждения права с помощью ввода пароля", - проинформировали в пресс-службе.
Также уточняются нормы по размещению почтоматов операторов почты в многоквартирных жилых домах. Теперь собственники зданий, сооружений, нежилых помещений, а также квартир смогут предоставлять площади операторам почты для установки почтоматов на договорной основе.
Кроме того, с целью сокращения расходов на содержание, обслуживание и ремонт почтовых ящиков, а также в связи с убыточностью и снижением объема отправлений через них предлагается исключить данное понятие из закона "О почте". При этом положения, касающиеся абонентских ящиков в многоквартирных жилых домах, остаются неизменными", - добавили в мажилисе.
Ранее мажилисмены одобрили ряд законопроектов.
новости по теме
07.12.2024, 13:41 8571
Токаев принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum
Форум проходит под девизом "Диалог, дипломатия и разнообразие"
Рассказать друзьям
Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum, сообщили в Акорде.
Международное событие, которое проводится с 2003 года, в этом году проходит под девизом "Диалог, дипломатия и разнообразие" (Diplomacy, Dialogue and Diversity).
В ходе мероприятия в столице Катара будут обсуждены актуальные вопросы геополитики, экономического развития, новых технологий, искусственного интеллекта, энергетики и продовольственной безопасности. Также состоится обмен мнениями по решению существующих проблем.
06.12.2024, 19:12 38116
В правительстве обсудили уровень износа сетей водоснабжения Актау
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Рассказать друзьям
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития Мангистауской области, сообщает primeminister.kz.
Во время совещания обсуждены меры по развитию ключевых отраслей экономики области, включая транспорт и логистику, топливно-энергетический комплекс, коммунальную инфраструктуру, туристический кластер.
С учетом стратегической важности Мангистауской области для транспортно-логистической отрасли страны рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, включая планируемую реконструкцию участков автодорог республиканского значения протяженностью 680 км, строительство контейнерного хаба на базе порта Актау и др. Отмечено, что расширение морской портовой, авиа- и железнодорожной инфраструктуры, оказание различных видов услуг и повышение их качества должны быть приоритетом.
Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что за 10 месяцев объем перевозок по коридору ТМТМ вырос на 68%, а контейнерные перевозки увеличились в 2,7 раза. Железнодорожным транспортом перевезено 2,3 млн тонн грузов, по морскому пути - 6,3 млн тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году.
Руководитель правительства подчеркнул необходимость развития авиационного хаба в Мангистауской области. Министерству транспорта совместно с Министерством энергетики и "КазМунайГазом" поручено проработать вопросы прямых поставок авиатоплива в регион, а также увеличения субсидируемых внутренних авиарейсов по новым направлениям с привлечением зарубежных авиакомпаний. Вместе с тем важно развивать железнодорожную инфраструктуру для роста пассажирских маршрутов в Мангистаускую область из других регионов.
Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности усиления работы по привлечению потенциальных инвесторов для расширения свободной экономической зоны "Морпорт Актау".
На сегодня в обрабатывающей промышленности региона заняты 17,2 тыс. человек. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил, что в целях создания постоянных рабочих мест в отрасли ведется работа по поиску инвесторов.
В сфере энергетики перед профильным министерством поставлены задачи по модернизации МАЭК, который входит в перечень из 19 энергоисточников "красной зоны риска", тепловых и электрических магистральных и внутриквартальных сетей. Ранее для стабильной работы МАЭК из республиканского бюджета было выделено 5 млрд тенге. Отмечена необходимость решения вопросов тепло- и водоснабжения.
В регионе большой проблемой является высокий износ внутриквартальных сетей теплоснабжения. С начала отопительного сезона было зафиксировано 225 порывов, уровень износа сетей водоснабжения Актау составляет 82%. Мы знаем, что население города жалуется на нехватку воды. Именно эти вопросы надо решать акимату области в первую очередь. Поддержка со стороны правительства оказывается", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Министерству промышленности и строительства дано поручение оказать содействие акимату. Также рассмотрена проводимая работа по реализации задачи по развитию туризма, в том числе курортной зоны "Кендерли". В рамках комплексного плана, направленного на долгосрочное развитие Мангистауской области как международного центра пляжного туризма, до 2030 года запланировано 64 мероприятия на сумму 165,1 млрд тенге с привлечением частных инвестиций.
Напомним, в начале ноября жители нескольких микрорайонов Актау остались без воды, отопления и электричества.
06.12.2024, 18:50 41016
Сенатор предложил принять регулирующий вопрос ГМО закон
В стране за последние 5 лет исследовали порядка 10 тыс. продуктов питания на ГМО
Рассказать друзьям
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во время заседания сената депутат Арман Утегулов предложил принять специальный закон, регулирующий вопрос ГМО в продуктах питания.
ГМО, пестициды и антибиотики часто превышают норму в продуктах, ввозимых из-за границы и производимых внутри страны. К сожалению, люди совершенно не проинформированы о наличии в продуктах таких вредных веществ. Мы посетили республиканскую медико-ветеринарную лабораторию и узнали, что, например, из 1375 исследованных в 2019 году пищевых продуктов в 21 было обнаружено превышение нормы ГМО. Однако из-за снижения объемов госзаказа в последние годы резко сократились и проверочные мероприятия", - сказал Арман Утегулов.
Он добавил, что развитые страны приняли закон, регулирующий вопрос ГМО, и Казахстану также нужно его принять.
Ранее сообщалось, что половина потребительских расходов казахстанцев приходится на продукты.
06.12.2024, 16:39 46956
В Алматы разработают программу по сейсмоусилению зданий
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разработают городскую программу по сейсмоусилению зданий мегаполиса в 2025 году, сообщает пресс-служба городского акимата.
В ходе внеочередной сессии маслихата Алматы утвержден бюджет города на 2025-2027 годы. Принятый бюджет предусматривает средства на мероприятия по обеспечению сейсмобезопасности города. Поскольку процесс повышения сейсмической безопасности зданий и сооружений носит долгосрочный характер и требует значительных финансовых вложений, на эти цели в бюджете планируется предусмотреть порядка 14 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, для определения фактической сейсмостойкости зданий и сооружений, согласно общепринятой международной практике, в городе проводится паспортизация объектов. По итогам паспортизации в следующем году по примеру Японии, США и Израиля будет разработана и внедрена городская программа по сейсмоусилению зданий.
Работа по сейсмоусилению государственных социальных и административных зданий в Алматы проводится ежегодно. В 2025 году завершится сейсмоусиление 3 школ в Бостандыкском и Медеуском районах, а также начнутся работы по сейсмоусилению школы-лицея № 50 в Турксибском районе. Работы по сейсмоусилению будут проведены также в 7 яслях-садах в Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах. Также для оценки оползневой опасности и составления паспорта оползнеопасных участков реализуется 3-летний проект на сумму 168,8 млн тенге", - сообщили в акимате.
Согласно заключению Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, для полного охвата территории Алматинской агломерации и увеличения скорости обработки сейсмологических данных к существующей 51 сейсмостанции необходимо дополнительно установить еще 70.
Это планируется сделать акиматом Алматы с 2025 по 2026 год, что позволит усовершенствовать имеющуюся систему раннего предупреждения о приближающемся землетрясении. В результате территория города будет покрыта сейсмодатчиками, которые будут работать в едином программном обеспечении. Кроме того, будет проведена работа для подготовки инфраструктуры к интеграции с системами соседних государств, таких как КНР, Кыргызстан и Узбекистан", - добавили в пресс-службе.
Также планируется строительство симмуляционного учебно-методического центра. Реализация этого проекта даст возможность обучить население необходимым навыкам для самоспасения в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Инструкторы центра будут обучать граждан методам и приемам самоспасения, а также оказания первой помощи в экстренных случаях.
Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы.
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
В мае в Алматы провели тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.
06.12.2024, 12:20 59386
Айдос Рысбаев возглавил департамент полиции на транспорте
Рассказать друзьям
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции на транспорте назначен Айдос Рысбаев, сообщает Polisia.kz.
Нового руководителя представил личному составу заместитель министра внутренних дел генерал-майор полиции Айдар Сайтбеков, отметив важность работы департамента в обеспечении безопасности на железнодорожном и авиационном транспорте.
Айдос Рысбаев ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел.
06.12.2024, 11:28 61876
Франция готова оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства АЭС
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 по 6 декабря казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым находилась с рабочим визитом во Французской Республике и провела серию переговоров с ведущими французскими компаниями в атомной отрасли, сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.
В рамках визита состоялись встречи с министром-делегатом по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом, министром-делегатом по вопросам энергетики и директором по энергетике и климату Франции.
Казахстанская делегация провела переговоры с ведущими организациями атомной отрасли Франции, включая крупнейшую энергогенерирующую компанию и оператора атомных электростанций EDF, разработчика и производителя оборудования для АЭС Framatome, а также поставщика турбинного оборудования для АЭС Arabelle Solutions.
Кроме того, состоялась встреча с международной консалтинговой компанией Assystem, специализирующейся на инжиниринговых услугах, управлении проектами и цифровых решениях для сложных инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции.
Делегация также посетила кризисный центр Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) и завод по производству оборудования для АЭС.
Французская сторона выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства атомной электростанции. Франция, где на атомную энергетику приходится около 70% вырабатываемой электроэнергии, является мировым лидером в этой области", - отметили в Минэнерго РК.
В ведомстве напомнили, что компания EDF включена в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для Казахстана.
Как сообщалось ранее, Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС.
06.12.2024, 09:53 66926
В Казахстане получен рекордный урожай зерновых
Намолочено 26,7 млн тонн зерна
Рассказать друзьям
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур - при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га, сообщается на сайте правительства РК.
Также намолочено 3,2 млн тонн масличных культур с урожайностью 10,9 ц/га, собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,9 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых. Высокая урожайность была достигнута в том числе благодаря правильному применению агротехнологий, качественным семенам, минеральным удобрениям и эффективной защите растений. Благоприятные погодные условия осени позволили провести уборочную кампанию практически без значительных потерь, несмотря на осадки во время сбора урожая.
В дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации сельскохозяйственных культур. Планируется к 2030 году довести урожайность пшеницы до 20 ц/га.
Общая емкость хранения зерна в республике, по данным акиматов областей, составляет 30 млн тонн, из которых на действующих лицензированных хлебоприемных предприятиях - 12,7 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей - 17,4 млн тонн. Указанного объема мощностей достаточно для хранения полученного урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет.
На хлебоприемные предприятия поступило около 7,9 млн тонн зерна, из которых 5,7 млн тонн - пшеница. Оставшийся объем зерна хранится у фермеров. В настоящее время загруженность лицензированных элеваторов составляет 44%. Продолжается работа по перемещению и продаже зерна с целью освобождения элеваторов для приема нового урожая. За период с августа по ноябрь было перевезено 3,5 млн тонн зерна.
В 2024 году общая посевная площадь составила 23,3 млн га, из которых 21,1 млн га - площадь ярового сева. По сравнению с прошлым годом посевные площади пшеницы сократились на 560,9 тыс. га, составив 13,1 млн га. В то же время площадь масличных культур увеличилась на 135,5 тыс. га, достигнув 2,9 млн га", - сообщили в правительстве.
Кроме того, была проведена работа по увеличению площадей посева сахарной свеклы (на 5,5 тыс. га, до 25,2 тыс. га) и по сокращению посевов влагоемких культур: хлопчатника (на 10 тыс. га) и риса (на 2,2 тыс. га).
По данным правительства, Казахстан ежегодно экспортирует 8-9 млн тонн зерновых, из которых 6,5-7,5 млн тонн - пшеница. География экспорта охватывает более 40 стран. Традиционными рынками являются страны Центральной Азии, Афганистан, Китай, Турция, Иран, Италия, Тунис. По состоянию на конец ноября экспортировано 6,3 млн тонн зерна. Экспорт нового урожая составил 2,37 млн тонн, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Поставки в Узбекистан увеличились на 42% и составили 944 тыс. тонн, в прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял 665 тыс. тонн, поставки в Таджикистан выросли на 49%, с 254 тыс. тонн в 2023 году до 377 тыс. тонн в текущем году. Также отмечается увеличение объемов экспорта в Китай на 17%, с 304 тыс. тонн в прошлом году до 355 тыс. тонн в текущем году, поставки в Афганистан увеличились на 71%, с 67 тыс. тонн в прошлом году до 115 тыс. тонн в текущем году, поставки в Иран увеличились в 30 раз, с 10 тыс. тонн до 299 тыс. тонн.
Прогнозируется, что в текущем году экспортный потенциал достигнет 12 млн тонн. Основными рынками сбыта будут страны Средней Азии, Китай, Афганистан, Италия и другие. Также прорабатывается вопрос перевозки зерна в объемах до 2 млн тонн в такие страны, как Азербайджан, Афганистан (транзитом через Туркменистан), Иран, Ирак, страны Северной Африки и ЕС через порты Черного и Балтийского морей.
Для повышения эффективности работы создан оперативный зерновой штаб, который осуществляет планирование отгрузки зерна как внутри Казахстана, так и на экспорт. В планах дальнейшее расширение географии экспорта путем реализации проектов по созданию международных коридоров.
Напомним, в текущем году объем льготного финансирования отрасли впервые составил рекордные 580 млрд тенге, которые были направлены аграриям на прямое кредитование, удешевление процентной ставки и форвардный закуп. В 2025 году сумма достигнет 700 млрд тенге.
05.12.2024, 16:23 95586
Надо ужесточать наказание - аким Жамбылской области о краже невест
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге службы центральных коммуникаций высказался о предложении депутатов мажилиса ввести уголовную ответственность за кражу невест в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Конечно же, я как отец двоих дочерей полностью согласен (...) Этот вопрос без относительности юг-север, конечно же, проблема существует, раз ее на уровне мажилиса парламента вчера поднимали. Здесь мы живем в правовом государстве, надо ужесточать наказание и выводить это все, бороться с этим", - подчеркнул аким.
Напомним, вчера казахстанские депутаты предложили ужесточить наказание за похищение невест.
Ранее, в марте этого года, на заседании Национального курултая президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.12.2024, 09:00Крупные инвестпроекты обсудил Токаев с главами катарских энергетических компаний 07.12.2024, 09:4521271Казахстан и СУАР намерены вдвое увеличить товарооборот 07.12.2024, 10:0913251Тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы 07.12.2024, 12:5811721Жители Турксибского района Алматы пожаловались на длительную подачу ржавой горячей воды 07.12.2024, 13:419451Токаев принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum 30.11.2024, 15:19В Минобороны предупредили казахстанцев о возможных ограничениях на дорогах из-за передвижения военной техники175881В Минобороны предупредили казахстанцев о возможных ограничениях на дорогах из-за передвижения военной техники 30.11.2024, 14:21173776Проект нового Налогового кодекса: что изменится 30.11.2024, 09:46158356На хлебоприемном пункте в Щучинске произошел пожар 30.11.2024, 11:45155816Три человека пострадали из-за взрыва топливного бака грузовика в Астане 30.11.2024, 09:13130436В Акмолинской области задержали группу оформлявших кредиты на казахстанцев мошенников 21.11.2024, 17:12223061Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 28.11.2024, 12:49221641Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи обратился к должникам 21.11.2024, 16:42221271Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07215041В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 18.11.2024, 14:45210041Сотрудник полиции ранил коллегу из служебного оружия в Жамбылской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?