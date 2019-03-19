Казахстанцы смогут решать проблемные вопросы через соцсети

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в СЦК представители партии "Нур Отан" рассказали о проекте "Халыкка комек", который является одной из составных частей новой программы партии до 2030 года "Общество благополучия: 10 целей десятилетия", передает Kazakhstan Today.

Сегодня мы объявляем о начале реализации нового партийного проекта "Халыкка комек". Этот проект реализуется по прямому поручению Елбасы. О необходимости оперативного реагирования на проблемы населения и общества глава государства говорил на XVIII съезде партии". Тогда же лидер партии дал конкретные поручения по реализации данного проекта", - сказал первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что в современных условиях партия становится главным институтом, отстаивающим интересы населения и контролирующим исполнение поручений Елбасы.

Для реализации проекта "Халыкка комек" мы задействуем весь потенциал республиканской общественной приемной партии не только в крупных городах, но и во всех наших филиалах. Наша задача - выстроить работу по эффективному решению вопросов граждан", - добавил он.

В рамках проекта "Халыкка комек" наряду с традиционными каналами связи с населением будут задействованы страницы в социальных сетях.

Я хотел бы акцентировать внимание на одном из направлений работы по проекту "Халыкка комек" в Интернете. Мы создали аккаунт в соцсети Фейсбук. У пользователей будет возможность подавать обращение, предложение через соцсеть напрямую в общественную приемную партии. Любые повседневные вопросы граждане могут направлять. К примеру, такие как невыплата заработной платы, алименты, бюрократия при выдаче справок и тому подобное", - сказал заместитель заведующего Республиканской общественной приемной партии "Нур Отан" Арыстангали Сансызбаев.

По его словам, в рамках этой работы будет проводиться проактивный мониторинг резонансных, проблемных, сложных вопросов общественного характера, которые требуют системного решения, детального изучения всех сторон этого вопроса.

Такие вопросы также будут приниматься в работу, и для их решения будет использован потенциал всех структурных подразделений: аналитического центра, депутатского корпуса партий. К таким вопросам, например, относится мор рыбы в Атырау или вопросы государственной поддержки малообеспеченных семей", - пояснил он.

Напомним, проект "Халыкка комек", запущенный партией "Нур Отан" по поручению главы государства, направлен на решение проблем граждан по принципу "здесь и сейчас". Обратиться за помощью теперь можно не только, лично посетив общественные приемные, но и отправив письмо на электронную почту, написав в мессенджер WhatsApp или в социальные сети. Также обращения принимаются на сайте партии "Nur Otan" и через Call-центр. Call Center партии "Nur Otan": 8 800 080 4441; WhatsApp: 8 700 800 4441.

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