Казахстану нужно внедрять новые подходы к экономии воды

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости внедрения новых подходов к экономии воды, передает Kazakhstan Today.

"Нам нужно внедрить новые подходы, новые технологии к экономии воды. Действительно, нужно постепенно избавляться от производств, которые требуют очень большого водообеспечения", - сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентским кадровым резервом.

Глава государства отметил, что эти задачи сейчас поставлены перед Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, а также перед правительством в целом.

Что касается Казахстана, то мы, к сожалению, являемся вододефицитной страной", - сказал Токаев.

Кроме того, он отметил, что нужно ставить вопросы рационального использования трансграничных рек с сопредельными государствами.

Упрощать проблему, конечно, нельзя. Это очень сложная проблематика, она связана с желанием государств использовать больше воды в своих интересах. Особенно тех государств, которые активно занимаются индустриализацией. К сожалению, география распорядилась таким образом, что все трансграничные реки протекают в направлении Казахстана. То есть верховья рек находятся в сопредельных государствах, низовья - у нас. Поэтому мы должны исходить из географии и вести соответствующие переговоры", - сказал президент.

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