"КазМунайГаз" будет реорганизован

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Состоялось заседание совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына" под председательством Нурсултана Назарбаева, передает Kazakhstan Today.

На заседании совета по управлению "Самрук-Казына" председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев предложил напрямую переподчинить "КазТрансГаз" фонду национального благосостояния "Самрук-Казына".

Предлагается на первоначальном этапе переподчинить пока одну компанию - "КазТрансГаз" - напрямую фонду "Самрук Казына". Это позволит, первое, сократить уровень управления. Второе, оставить инфраструктурные проекты у государства в случае выхода "КазМунайГаза" на IPO. Третье, самому "КазМунайГазу" сосредоточиться на переработке и добыче нефти и газа, а также на порученных нам проектах в сфере нефте- и газохимии", - сказал Айдарбаев.

Он также отметил, что опыт зарубежных стран показывает, что обычно транспортная инфраструктура существует отдельно и принадлежит государству.

Нурсултан Назарбаев поддержал данное предложение.

Я поддерживаю предложение по реорганизации "КазМунайГаза" путем выделения "КазТрансГаза", "КазТрансОйла" как дочерних компаний самого "Самрук-Казына". Это позволит "КазМунайГазу" сфокусироваться на основной своей работе - разведке, добыче и переработке нефти. А транспортным компаниям - на развитии, диверсификации транспортных маршрутов. Поручаю правительству и фонду оперативно рассмотреть и принять решение по этим вопросам", - сказал Елбасы.

Кроме того, Первый Президент РК отметил, что по итогам прошлого года "Самрук-Казына" показал положительную динамику почти по всем показателям и не допустил сокращения людей.

По итогам прошлого года фонд показал положительную динамику почти по всем производственным и финансовым показателям. Прибыль в прошлом году составила 1,2 трлн тенге, платежи в бюджет - 1,1 трлн тенге", - сказал Елбасы.

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