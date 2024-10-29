КазМунайГаз и CNPC усиливают работу по геологоразведке

Рассказать друзьям

Кызылорда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде начал свою работу II технический семинар по перспективам геологоразведки и повышения нефтеотдачи на месторождениях, сообщает пресс-служба КМГ.





Кызылординская область, как место для обсуждения проблем нефтегазовой отрасли, выбрана не случайно. Добыча нефти в регионе продолжает сокращаться из-за истощения запасов на основных месторождениях. Если в 2013 году добыча нефти в Кызылординской области составляла 11 млн тонн, то в 2023 году менее 4 млн тонн нефти. По прогнозам, в этом году объем производства нефти снизится почти на 3% (в 2024 оду будет добыто 3,6 млн тонн нефти, что меньше на 100 тыс. тонн по сравнению с 2023 годом).





В целях расширения геологоразведочных работ, исследования новых территории, восполнения запасов нефти и внедрения инновационных технологий КМГ активизирует работу с одним из основных партнеров в регионе - китайской нефтегазовой корпорации CNPC.





Асхат Хасенов отметил, что Южно-Торгайская нефтегазоносная область обладает значительным потенциалом для развития и требует углубленных исследований. По данным "Комплексного изучения осадочных бассейнов", прогнозные ресурсы Южно-Торгайского бассейна составляют более 3,2 млрд тонн. Восполнение запасов углеводородов остается ключевым вопросом, что возможно только при проведении полномасштабных геологоразведочных работ и применении новейших технологий в сотрудничестве с международными партнерами.





Южно-Торгайская нефтегазоносная область - один из самых молодых и перспективных регионов для геологоразведки, который требует дальнейших исследований и инновационного подхода. Наша основная задача - восполнение углеводородных запасов через детальное изучение палеозойских отложений на значительных глубинах. Эта сложная, но выполнимая работа, которая требует тесного сотрудничества и внедрения передовых технологий", - подчеркнул Асхат Хасенов.





Для открытия новых месторождений необходимо расширить горизонты геологоразведки, в том числе в малоизученных бассейнах, таких как Северный Торгай, Шу-Сарысу и Сырдарьинский.





В мае на участке Тургай КМГ начал бурение глубокой скважины на 5500 метров за счет собственных средств. Ранее бурение скважин с такой глубиной в этом регионе не проводилось.





На площадке семинара АО НК "КазМунайГаз" и CNODC (дочерняя компания CNPC) подписали договор о конфиденциальности и план совместного изучения геологоразведочного потенциала участка восточного борта Прикаспийского бассейна.





По результатам совместных исследований будут определены участки для проведения геологоразведочных работ.





Кроме того, акимат Кызылординской области, Министерство энергетики и ТОО "СП "Казгермунай" заключили меморандум о реализации инвестиционного проекта, направленного на социально-экономическое развитие региона.