28.10.2024, 18:40 23681

КазМунайГаз и CNPC усиливают работу по геологоразведке

Для открытия новых месторождений необходимо расширить горизонты геологоразведки
Кызылорда. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде начал свою работу II технический семинар по перспективам геологоразведки и повышения нефтеотдачи на месторождениях, сообщает пресс-служба КМГ.

Кызылординская область, как место для обсуждения проблем нефтегазовой отрасли, выбрана не случайно. Добыча нефти в регионе продолжает сокращаться из-за истощения запасов на основных месторождениях. Если в 2013 году добыча нефти в Кызылординской области составляла 11 млн тонн, то в 2023 году менее 4 млн тонн нефти. По прогнозам, в этом году объем производства нефти снизится почти на 3% (в 2024 оду будет добыто 3,6 млн тонн нефти, что меньше на 100 тыс. тонн по сравнению с 2023 годом).

В целях расширения геологоразведочных работ, исследования новых территории, восполнения запасов нефти и внедрения инновационных технологий КМГ активизирует работу с одним из основных партнеров в регионе - китайской нефтегазовой корпорации CNPC.

Асхат Хасенов отметил, что Южно-Торгайская нефтегазоносная область обладает значительным потенциалом для развития и требует углубленных исследований. По данным "Комплексного изучения осадочных бассейнов", прогнозные ресурсы Южно-Торгайского бассейна составляют более 3,2 млрд тонн. Восполнение запасов углеводородов остается ключевым вопросом, что возможно только при проведении полномасштабных геологоразведочных работ и применении новейших технологий в сотрудничестве с международными партнерами.

Южно-Торгайская нефтегазоносная область - один из самых молодых и перспективных регионов для геологоразведки, который требует дальнейших исследований и инновационного подхода. Наша основная задача - восполнение углеводородных запасов через детальное изучение палеозойских отложений на значительных глубинах. Эта сложная, но выполнимая работа, которая требует тесного сотрудничества и внедрения передовых технологий", - подчеркнул Асхат Хасенов.


Для открытия новых месторождений необходимо расширить горизонты геологоразведки, в том числе в малоизученных бассейнах, таких как Северный Торгай, Шу-Сарысу и Сырдарьинский.

В мае на участке Тургай КМГ начал бурение глубокой скважины на 5500 метров за счет собственных средств. Ранее бурение скважин с такой глубиной в этом регионе не проводилось.

На площадке семинара АО НК "КазМунайГаз" и CNODC (дочерняя компания CNPC) подписали договор о конфиденциальности и план совместного изучения геологоразведочного потенциала участка восточного борта Прикаспийского бассейна.

По результатам совместных исследований будут определены участки для проведения геологоразведочных работ.

Кроме того, акимат Кызылординской области, Министерство энергетики и ТОО "СП "Казгермунай" заключили меморандум о реализации инвестиционного проекта, направленного на социально-экономическое развитие региона.
 
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Теги:CNPCгеологоразведкаКазМунайГаз

новости по теме

28.10.2024, 20:33 18001

В Минкультуры утвердили правила постановки на учет СМИ

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом и.о. министра культуры и информации от 17 октября 2024 года утверждены правила оказания государственных услуг в области масс-медиа.

Как сообщает Zakon.kz, утверждены правила оказания государственной услуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала"; правила оказания государственной услуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства иностранного теле-, радиоканала, распространяемого на территории Республики Казахстан"; правила оказания государственной услуги "Постановка на учет или переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий".

К примеру, для получения госуслуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала" направляется заявление услугодателю через портал электронного правительства, а также информация о записи и хранении транслируемых и ретранслируемых теле-, радиопрограмм в течение шести месяцев, форма сведений о наличии имущественных прав собственника теле-, радиоканала на помещения и площади с отдельным входом или на их аренду.

Канцелярия министерства в день поступления документов принимает, регистрирует и передает на исполнение ответственному структурному подразделению. Где в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания услугодатель выдает свидетельство о постановке на учет, переучет, свидетельство отечественного теле-, радиоканала либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Отмечается, что теле-, радиоканал подлежит переучету в случаях смены собственника либо изменения организационно-правовой формы, наименования, а также названия теле-, радиоканала.

Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года.
 
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Теги:СМИМинкультурыучет
28.10.2024, 19:47 20176

Награждена вынесшая приговор Бишимбаеву судья

Айжан Кульбаева получила медаль за вклад в развитие судебной системы
Награждена вынесшая приговор Бишимбаеву судья
Фото: пресс-служба суда Астаны
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Судью Айжан Кульбаеву, вынесшую приговор экс-министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву, наградили медалью за вклад в развитие судебной системы.

В понедельник, 28 октября, исполняющая обязанности председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Айсулу Сламбекова в торжественной обстановке вручила ведомственную награду председателю специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаевой.

На мероприятии Кульбаева наградили медалью Верховного суда "Мінсіз қызметі үшін" II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие.

Во время вручения награды Сламбекова отметила добросовестное отношение председателя суда, качества рассмотрения дел и пожелала успехов в дальнейшей работе.

Ранее жительницу Астаны, которая обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили на 10 лет лишения свободы.
 
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Теги:СудьянаградаБишимбаев
28.10.2024, 16:40 25481

Асет Шонов назначен главой Комитета по миграции

Ранее он занимал должность директора департамента юридической службы Министерства финансов РК
Асет Шонов назначен главой Комитета по миграции
Фото: primeminister.kz
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Светланы Жакуповой Асет Шонов назначен на должность председателя Комитета по миграции, сообщает пресс-служба правительства.

Асет Шонов родился в 1986 году в Акмолинской области. Окончил ЕНУ имени Гумилева и Евразийский гуманитарный институт. В разные годы работал экспертом в структурах министерств экономики и бюджетного планирования и финансов. Ранее занимал должность директора департамента юридической службы Министерства финансов РК.

Ранее Тайжанов был назначен председателем Комитета железнодорожного и водного транспорта.
 
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Теги:НазначениеКомитетМинтруда
28.10.2024, 16:01 30736

Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию  

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне
Токаев прибыл с государственным визитом в Монголию
Фото: telegram/ Aqorda
Улан-Батор. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха прибыл с государственным визитом в страну, сообщает пресс-служба главы государства.

В аэропорту Улан-Батора делегацию нашей страны встречала министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг", - проинформировали в пресс-службе.



Сообщается, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда важных документов.

Напомним, в июле Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию.
 
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Теги:ТокаевМонголияприбытие
28.10.2024, 13:03 36981

Срыв отопительного сезона в Сарани: аким и его замы получили строгие выговоры

Срыв отопительного сезона в Сарани: аким и его замы получили строгие выговоры
Фото: Depositphotos
Сарань. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор от главы области, сообщает пресс-служба областной администрации.

Первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания.

Об этом сообщил аким области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а именно недостаточный контроль за подготовкой к отопительному сезону, моему первому заместителю вынести дисциплинарное взыскание в виде замечания. Акиму Сарани и руководителю управления энергетики и ЖКХ - строгий выговор. Всем ещё раз хочу напомнить, что качественное теплоснабжение в зимний период для нас приоритетная задача. Работа должна проводиться постоянная! По каждому случаю будет дана жесткая оценка и определена степень ответственности", - сказал глава региона.


Аким Сарани доложил о ситуации с отоплением в городе. По его словам, все локальные котельные работают в штатном режиме, запас топлива обеспечен. Вопросы по домам, поступающие в городской чат, отрабатываются оперативно, заверил Еркин Баулыков.

Напомним, отопительный сезон для многих жителей Сарани начался с опозданием в связи с выявлением ряда проблем в новой котельной. По состоянию на 14 октября без отопления находились жители 85 домов.

Премьер-министр поручил провести проверку и привлечь к ответственности всех, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону.

Жителям города пообещали пересчитать октябрьские тарифы на отопление.
 
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28.10.2024, 12:47 37851

Дополнительный объем сжиженного газа отправили в 3 области Казахстана

Газ поступит в Актюбинскую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области
Актобе. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О дополнительных поставках сжиженного газа в Актюбинскую, Мангистаускую и Западно-Казахстанскую области сообщили в Министерстве энергетики РК.

24 октября в Актюбинскую область из ресурсов Шымкентского НПЗ выделен дополнительный объем в количестве 900 тонн. В Западно-Казахстанскую область дополнительно поставлено из ресурсов "Тенгизшевройл" 180 тонн. В Мангистаускую область увеличена ежесуточная отгрузка с КазГПЗ на 100-150 тонн", - сообщили в Минэнерго.


16 октября СМИ ЗКО сообщали, что в области наблюдается дефицит бензина, связанный с плановым ремонтом на Атырауском НПЗ.

Кроме того, в Атырау возникла нехватка сжиженного газа, на заправках стояли очереди за топливом.

Однако министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил в начале октября, что в стране нет дефицита нефтепродуктов. По его словам, дизельного топлива в стране хватит на 27 дней, также есть 45-дневный запас бензина и керосина. В то же время министр признал, что в некоторых регионах возник дефицит сжиженного газа.

9 октября Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа о продлении еще на 6 месяцев запрета на экспорт сжиженного нефтяного газа.
 
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26.10.2024, 18:00 114051

Казахстан обсудил с южнокорейскими компаниями участие в строительстве АЭС

Решение о консорциуме строительства АЭС примут в 2025 году
Казахстан обсудил с южнокорейскими компаниями участие в строительстве АЭС
Фото: Минэнерго РК
Сеул. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев провел серию встреч с представителями крупнейших энергетических компаний Южной Кореи и государственными органами, сообщили в пресс-службе ведомства.

В период с 22 по 25 октября состоялся официальный визит казахстанской делегации в Республику Корея во главе с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым.

На встрече с министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея господином Ан Док Кыном обсуждены вопросы сотрудничества в атомной отрасли.

Глава Минэнерго Казахстана побеседовал с представителями корейских компаний на предмет их возможного участия в международном консорциуме, создание которого в настоящее время изучают в Казахстане как одну из возможных моделей реализации проекта строительства АЭС. Саткалиев отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в 2025 году.

По итогам переговоров с представителями компании Doosan Enerbility подписан меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики и Doosan Enerbility. В рамках документа стороны изучат возможность локализации производства энергетического оборудования корейской компании с подготовкой местного персонала, а также открытия представительства завода в городе Астане.

Кроме того, с министром торговли, промышленности и энергетики обсуждена возможность расширения партнерских взаимоотношений в энергетической сфере, в том числе в нефтегазовой отрасли и проектов в области возобновляемых источников энергии и т.д.

Также глава Минэнерго Казахстана провел переговоры с представителями крупнейших корейских компаний, таких как: Doosan Enerbility, Korea Hydro&Nuclear Power (KHNP), Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea National Oil Corporation (KNOC), Samsung C&T.

Ранее министр энергетики РК ответил на вопросы о рисках и безопасности при строительстве АЭС, а также о стоимости проекта.
 
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Теги:Южная КореяМинэнерго
26.10.2024, 14:05 110321

Президент Казахстана посетит с государственным визитом Монголию

В ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает Акорда.

28-29 октября Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Монголию. Глава государства проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, председателем Великого Государственного Хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ", - проинформировали в пресс-службе президента.


Отмечается, что в ходе визита запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.
 
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Теги:ТокаевМонголия

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