Кенгирское водохранилище вернут в государственную собственность

Фото: Минводных ресурсов РК

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Жезказган. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кенгирское водохранилище в области Улытау будет возвращено в государственную собственность. Об этом на встрече с жителями региона сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, на сегодня процесс передачи водохранилища государству близится к завершению. До конца этого года объект должен перейти на баланс республиканского предприятия "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации.





Кенгирское водохранилище - крупнейшее в области Улытау. Его объем - 319 млн кубометров.





Кенгирское водохранилище - основной источник воды в регионе, и местные жители обеспокоены качеством здешней воды, ее нерациональным использованием и сопутствующими экологическими проблемами. В плачевном состоянии находятся гидротехнические сооружения на объекте. Вернув водохранилище в собственность государства, мы в первую очередь проведем его многофакторное обследование, чтобы определить дальнейшие меры по решению имеющихся проблем", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.