КГА проведет расследование по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan

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НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - В связи с многочисленными обращениями пассажиров в соцсетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы - Мале, Нур-Султан -Ташкент и Алматы - Костанай, а также по другим маршрутам КГА МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В случае установления фактов нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов авиакомпании будут привлечены к административной ответственности, сообщает Комитет гражданской авиации в своем Telegram-канале.
Пассажиров указанных рейсов просят обратиться с письменным заявлением по электронному адресу [email protected]сaakz.kz.
В КГА напомнили, что при задержке или отмене рейса по вине перевозчика, согласно действующему законодательству, пассажирам на бесплатной основе предоставляются комната матери и ребенка, прохладительные напитки при ожидании рейса 2 часа, горячее питание при ожидании 4 часа (далее каждые 6 часов в дневное время и 8 часов в ночное время), а также проживание в гостинице при ожидании вылета более 8 часов в дневное время и более 6 часов в ночное время и транспорт до места проживания и обратно в аэропорт.