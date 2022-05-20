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КГД: граждане каких стран могут заниматься бизнесом в Казахстане

19.05.2022, 15:39 12276
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Граждане России, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, имеющие вид на жительство в Казахстане, могут осуществлять предпринимательскую деятельность в нашей стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок, согласно которому для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя", - сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.

 
В ведомстве отметили, что уведомление о начале деятельности можно направить через портал egov.kz, мобильное приложение e-Salyq business, мобильные приложения банков второго уровня, а также на бумажном носителе через центры оказания услуг органов государственных доходов.
 
Регистрация осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи уведомления. Информацию о регистрации ИП можно посмотреть на сайте КГД во вкладке "Поиск налогоплательщиков" в электронных сервисах.
 

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года деятельность в качестве индивидуального предпринимателя могут осуществлять граждане Республики Казахстан, кандасы, а также нерезиденты РФ, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, то есть имеющие вид на жительство в Республике Казахстан", - уточнили в КГД.

 
Также в ведомстве напомнили, что с 1 января 2021 года регистрация физических лиц - нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе формирование ИИН, внесение изменений и (или) дополнений в регистрационные данные, а также исключение ИИН физических лиц из компетенции Комитета государственных доходов передано в Министерство внутренних дел РК.
 

новости по теме

Главы МО и МОН обсудили аспекты военно-патриотического воспитания молодежи

19.05.2022, 20:36 7956
Главы МО и МОН обсудили аспекты военно-патриотического воспитания молодежи
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Национальном университете обороны состоялась встреча министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова и министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководителями ведомств обсуждены актуальные вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и предложения по повышению престижа и привлекательности воинской службы, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Реализуя задачи, поставленные главой государства, профильные министерства разработали ряд предложений. Среди них - предоставление пятипроцентной квоты для поступления в вузы молодым людям, прошедшим срочную воинскую службу, и выпускникам классов "Жас сарбаз". Министерство образования и науки готово выделить для этих целей более 3000 грантов. Кроме того, поступая в высшее учебное заведение после срочной службы, выпускник будет освобождаться от обязательной трехлетней отработки.
 
Предложено обеспечить правом на квоту для получения высшего образования детей военнослужащих, погибших при прохождении воинской службы, а также проходивших воинскую службу в специальных и миротворческих операциях.
 
Рассматривается вопрос о предоставлении военнослужащим срочной службы возможности обучения по массовым онлайн-курсам.
 
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов внес предложение по открытию колледжей на базе воинских частей. Для этого необходимо определить перечень специальностей и выделение государственного заказа на подготовку кадров, получить лицензию на образовательную деятельность, подготовить учебно-материальную базу. 
 
На встрече также обсуждены вопросы организации начальной военной подготовки в общеобразовательных школах страны. Сегодня учебная дисциплина преподается в 6170 организациях образования и охватывает 365 000 учащихся старших классов. Содержание предмета направлено на обучение основам военного дела, робототехнике и IT- технологиям.
 
Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал участников встречи о военно-патриотической работе в молодежной сфере.
 
Глава оборонного ведомства рассказал о реализации программы военно-патриотического воспитания молодежи "Бір тутас улт - Бір тутас аскер", которой определены цели, задачи военно-патриотического воспитания молодежи, сроки реализации, целевые индикаторы, источники финансирования и ожидаемые результаты.
 
По итогам мероприятия определен перспективный план дальнейшего сотрудничества между Министерством обороны и Министерством образования и науки в области военно-патриотического воспитания молодежи.
 

Грубые нарушения выявили в работе Казахско-Русского международного университета Актобе

19.05.2022, 20:16 8656
АКТОБЕ. 19 МАЯ - В ходе профилактического контроля Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК установил, что Казахско-Русский международный университет не соблюдает требования законодательства в сфере образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выяснилось, что вуз нарушает 32 из 46 пунктов проверочного листа. В частности, лекции студентам актюбинского Казахско-Русского международного университета читают преподаватели, которые не соответствуют квалификационным требованиям. К примеру, преподаватель с базовым образованием "Эксплуатация воздушного транспорта" преподает дисциплины "Инновационные технологии в дошкольном образовании" и "Теория и методика воспитательной работы в начальной школе". А преподаватель физкультуры ведет занятия по теории и методике музыкального искусства, сообщает пресс-служба МОН РК.
 

При профилактическом контроле также было установлено, что научное руководство магистерскими диссертациями в Казахско-Русском международном университете ведут преподаватели, которые не имеют ни одной научной публикации за последние пять лет. И это только небольшая часть зафиксированных нарушений", - отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульжан Джарасова.

 
Фактические данные по студентам и преподавателям не соответствуют данным НОБД. В базе нет информации по 335 студентам и многим преподавателям.
 
Кроме того, вузом не соблюдаются требования по учебной нагрузке студентов и проведению итоговой аттестации обучающихся. Студентами бакалавриата и магистратуры не освоены в полном объеме академические кредиты.
 
Результаты среза знаний обучающихся также неутешительны, 96% студентов не преодолели пороговый уровень, что свидетельствует о низком качестве образовательных услуг.
 
К тому же вуз недостаточно обеспечен аудиторной и лабораторной базой. Площади некоторых учебных кабинетов не соответствуют санитарным требованиям.
 
Университету было дано время для устранения всех выявленных нарушений. Однако Казахско-Русский международный университет Актобе, вместо того чтобы устранить многочисленные нарушения и улучшить качество образования, тратит время на обжалование итогов проверок.
 
Решением суда первой инстанции все административные акты Комитета были признаны законными, жалоба вуза оставлена без удовлетворения.
 

Госслужащих в Актюбинской области оштрафовали за предпринимательскую деятельность

19.05.2022, 17:47 10061
АКТОБЕ. 19 МАЯ - Государственные служащие Актюбинской области, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, привлечены к административной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О фактах злоупотребления рассказали сегодня на встрече с госслужащими представители Антикоррупционной службы совместно с акиматом Актюбинской области.
 

За занятие предпринимательской деятельностью госслужащим грозит штраф в размере 200 МРП с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений и (или) доходов (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие совершения правонарушения", - напомнили представители Антикора. 

 
По данным ведомства, с начала текущего года к ответственности за занятие предпринимательством привлечено 2 лица: сотрудник акимата Мартукского района и один из руководителей подведомственной организации управления физической культуры и спорта Актюбинской области. По обоим фактам судом был наложен штраф в размере 140 МРП.
 
На встрече чиновников также проинформировали о необходимости соблюдать меры финансового контроля.
 

Как известно, с начала 2021 года статья 11 Закона РК "О противодействии коррупции" (меры финансового контроля) действует в новой редакции. Теперь кандидаты на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, до назначения должны предоставлять декларацию об активах и обязательствах. Непредставление декларации является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями", - напомнили в Антикоре.

 
Так, руководителя одного из районных отделов образования управления образования Актюбинской области оштрафовали на 50 МРП за назначение на руководящую должность лица, не сдавшего декларацию в уполномоченный орган при поступлении на работу.
 
Всего с начала текущего года возбуждено 9 административных производств, в том числе 6 административных коррупционных правонарушений.
 
В Антикоре также напомнили, что за административное коррупционное правонарушение чиновника могут уволить. Кроме того, гражданин, на которого в течение трех лет до поступления на госслужбу налагалось административное взыскание за подобные правонарушения, не сможет получить должность в госорганах.
 

Токаев встретился с председателем Организации ветеранов

19.05.2022, 15:23 12951
Токаев встретился с председателем Организации ветеранов
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Организации ветеранов Бактыкожу Измухамбетова, который рассказал о деятельности и планах республиканского общественного объединения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Измухамбетов сообщил, что при ветеранском объединении создан штаб в поддержку общереспубликанского референдума. Работа штаба ведется по двум направлениям: разъяснение смысла поправок в Конституцию и обеспечение активного участия в предстоящем референдуме, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Глава государства также был ознакомлен с повесткой дня внеочередного съезда РОО "Организация ветеранов", который намечен на 20 мая 2022 года. 
 
По информации пресс-службы, президент поддержал ряд предложений о развитии Организации ветеранов, а также сообщил, что соответствующим государственным органам будут даны необходимые поручения.
 
Напомним, что общереспубликанский референдум состоится 5 июня текущего года.
 

Минобороны формирует подразделения, способные действовать в условиях войны

19.05.2022, 14:24 13696
Минобороны формирует подразделения, способные действовать в условиях войны
Фото: пресс-служба Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Вооруженных силах РК по поручению верховного главнокомандующего ведется переформатирование. Боевые подразделения должны в том числе овладеть навыками действий в условиях войны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главой государства даны поручения по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности и оснащенности. Так, формируются боевые подразделения, способные действовать как в условиях войны, так и в кризисных ситуациях", - сообщил сегодня на коллегии Министерства обороны глава ведомства Руслан Жаксылыков.

 
По информации пресс-службы Минобороны, в Вооруженных силах значительно возросла интенсивность боевой подготовки, осваиваются новые формы и методы применения войск с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
 
На коллегии были также рассмотрены вопросы воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, тылового, технического обеспечения и развития военной инфраструктуры. Кроме того, министру обороны доложили о мероприятиях по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов, проводимых в рамках национального проекта "Безопасная страна".
 

Жаксылыков акцентировал внимание участников на роли и месте армии в системе обеспечения безопасности государства в современных условиях. Глава оборонного ведомства подчеркнул исключительное значение предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, инициированных президентом страны", - отметили в пресс-службе.

 
По итогам коллегии министр обороны определил задачи на летний период 2022 учебного года. Среди главных - постоянное совершенствование полевой выучки войск, повышение уровня боевой подготовки, технической оснащенности и качества кадрового состава Вооруженных сил.
 

Ашимбаев рассказал Токаеву о наиболее актуальных вопросах, волнующих казахстанцев

19.05.2022, 12:10 14981
Ашимбаев рассказал Токаеву о наиболее актуальных вопросах, волнующих казахстанцев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Председатель сената Республики Казахстан Маулен Ашимбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о выездах депутатов палаты в регионы для проведения встреч по обсуждению предстоящего референдума, предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По результатам поездок сенаторов был проведен анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан. Среди них: повышение цен на товары, состояние автомобильных дорог, вопросы занятости, обеспечение питьевой водой, газоснабжение, доступность медицинской помощи и другие", - информирует Акорда

 
Президент отметил необходимость совместно с правительством и местными исполнительными органами продолжить работу по решению названных проблем.
 
В настоящее время проведено более 150 мероприятий, преимущественно в небольших городах, поселках и отдаленных аулах.
 
Маулен Ашимбаев также рассказал об укреплении сотрудничества с законодательными органами государств региона. Так, на прошлой неделе сенаторы приняли участие в межпарламентском форуме "Центральная Азия - Россия" в Ашхабаде.
 
Новый формат взаимодействия позволит укрепить совместную работу депутатов по содействию в решении таких актуальных проблем, как экологическая ситуация в районе Аральского моря, совместное использование трансграничных рек, приграничное сотрудничество, а также вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане.
 

Глава МОН рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей

18.05.2022, 18:53 24061
Глава МОН рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава МОН на своей странице в Facebook отметил, что многочисленные исследования показывают важность поддержки не только талантливых школьников, но и школьников из социально уязвимых групп. 
 

В нашей стране многое делается для поддержки талантливых детей. И здесь важно соблюдение баланса меритократии и инклюзивности", - написал Асхат Аймагамбетов.

 
Что МОН делает для баланса в этом вопросе в школах, колледжах и вузах.
 
1. По школам. В этом году было принято решение ввести новую, 15-процентную квоту для детей из социально уязвимых семей для поступления в специализированные школы.
 

То есть теперь более 2000 детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы БИЛ, "Дарын" и т.д. 15% - это небольшое количество, поэтому, несмотря на переживания руководителей специализированных школ о том, что это отразится на результатах школ, мы приняли такое решение. Среда и общение с детьми с высокими академическими достижениями положительно повлияют на этих школьников, и я убежден в том, что они смогут быстро адаптироваться, подтянуть знания и преуспеть в учебе", - написал министр.

 
2. МОН вводит проект "Цифровой репетитор". Суть нововведения заключается в том, чтобы предоставить возможность детям из социально уязвимых семей (это около 500 тысяч школьников) еженедельно и бесплатно получать не менее трех дополнительных уроков по математике, языкам или наукам. 
 

Мы попросили Фонд "Народу Казахстана" поддержать финансирование этого проекта", - написал глава МОН.

 
3. По колледжам. В этом году из республиканского бюджета выделено дополнительно 45 тысяч грантов, которые будут переданы акиматам и местным колледжам, чтобы они могли увеличить охват обучением в колледжах. 
 

Не секрет, что из-за недостаточного финансирования акиматов многие не могли получить бесплатные гранты для обучения в колледжах", - написал Асхат Аймагамбетов.

 
4. Что касается вузов. В 2021 году при распределении грантов впервые введена квота для детей из социально уязвимых семей для обучения в вузах. 
 

Благодаря этому в разы увеличились шансы получить образование за счет государства у тех, для кого еще в прошлом году эта возможность была куда менее доступной. Видя результаты первого года обучения этих студентов и эффективность такого решения, в этом году мы приняли решение дополнительно увеличить квоту и довести до 15% от общего количества грантов. То есть возможность обучиться за госбюджет получат еще 5 тысяч детей из социально уязвимых слоев", - подчеркнул министр образования.

 
5. Кроме того, в этом году до 35% увеличивается квота для выпускников сельских школ, чтобы обеспечить для них доступ к получению высшего образования.
 

Глава государства уделяет большое внимание поддержке детей. В рамках данной работы нами будут реализованы системные меры по созданию условий как для талантливых детей, так и для детей из социально уязвимых групп", - написал глава МОН.

 

Токаев принял акима Алматы

18.05.2022, 17:01 22586
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы за январь - апрель текущего года. Краткосрочный экономический индикатор за данный период вырос до 107,6%, рост инвестиций в основной капитал составил 21,3%. Полное восстановление темпов роста экономики города после январских событий ожидается в начале второго полугодия.
 
Президенту были представлены приоритеты, определяющие основные направления развития Алматы до 2030 года.
 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, обеспечиваются поставки раннеспелых овощей в межсезонье, с 11 до 15 млрд тенге увеличен стабилизационный фонд.
 
Главе государства было доложено о ходе исполнения его поручений по возмещению ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса. На сегодня одобрено 1556 заявок на сумму 13,9 млрд тенге. 97 % пострадавших субъектов МСБ восстановили свою работу после январских событий.
 
Президент был ознакомлен с планами по расширению индустриальной зоны Алматы для привлечения частных инвестиций.
 
Ерболат Досаев рассказал об исполнении поручения главы государства по недопущению уплотненного строительства и развитию социальной инфраструктуры в городе. Также были представлены основные положения программы реконструкции системы ливневой канализации Алматы до 2025 года.
 
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.
 

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