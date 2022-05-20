КГД: граждане каких стран могут заниматься бизнесом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Граждане России, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, имеющие вид на жительство в Казахстане, могут осуществлять предпринимательскую деятельность в нашей стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок, согласно которому для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя", - сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.
В ведомстве отметили, что уведомление о начале деятельности можно направить через портал egov.kz, мобильное приложение e-Salyq business, мобильные приложения банков второго уровня, а также на бумажном носителе через центры оказания услуг органов государственных доходов.
Регистрация осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи уведомления. Информацию о регистрации ИП можно посмотреть на сайте КГД во вкладке "Поиск налогоплательщиков" в электронных сервисах.
Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года деятельность в качестве индивидуального предпринимателя могут осуществлять граждане Республики Казахстан, кандасы, а также нерезиденты РФ, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, то есть имеющие вид на жительство в Республике Казахстан", - уточнили в КГД.
Также в ведомстве напомнили, что с 1 января 2021 года регистрация физических лиц - нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе формирование ИИН, внесение изменений и (или) дополнений в регистрационные данные, а также исключение ИИН физических лиц из компетенции Комитета государственных доходов передано в Министерство внутренних дел РК.