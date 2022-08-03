КГД напомнил о сроках представления декларации о доходах и имуществе

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года в электронном виде, сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лица, представивишие в 2021 году декларацию об активах и обязательствах в рамках всеобщего декларирования, обязаны с 2022 года ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе. Это также касается лиц, уволенных с государственной службы и лиц, вышедших из категории граждан, обязанных представить декларацию", - сообщили в комитете.

Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

Соответственно, эти граждане обязаны в текущем году задекларировать доходы и имущество независимо от принадлежности к одной из вышеперечисленных категорий граждан", - отметили в КГД.

По данным КГД, если первоначальная налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" (КоАП)).

При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП, что на сегодняшний день составляет 45 945 тенге (пункт 2 статьи 272 КоАП).

Если декларация будет содержать неполные, недостоверные сведения, не влекущие начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то налоговые органы на первый раз также ограничатся предупреждением (пункт 2-1 статьи 272 КоАП).

Деяния, совершенные повторно в течение года после предупреждения повлекут за собой штраф в размере трех МРП (пункт 2-2 статьи 272 КоАП).

В случае же сокрытия объектов налогообложения, влекущих начисление налогов, предусмотрен штраф в размере двухсот процентов от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере трехсот процентов, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП). Данная мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления, и проведена налоговая проверка. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются.

В комитете напомнили, что в отношении государственных служащих и приравненных к ним лиц с 1 июля 2021 года установлен запрет на хранение наличных денег и ценностей, открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан (статья 12 ЗРК "О противодействии коррупции"). Неисполнение указанных обязательств является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.