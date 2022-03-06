КГД отзовет ошибочно сформированные уведомления и извещения

НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК в конце 2021 года в пилотном режиме произведен автоматизированный запуск камерального контроля за 2018 год по фактам занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Целью камерального контроля является выявление фактов занижения реализации путем сопоставления расходов по реализованным товарам и данных ЭСФ, то есть правомерное отнесение на вычеты расходов, связанное с получением дохода (себестоимость товара), сообщает пресс-служба КГД.

В ходе автоматизированного запуска камерального контроля по техническому сбою из-за высокой нагрузки на серверные мощности ряд уведомлений и извещений были сформированы некорректно.

В настоящее время комитет проводит работу по перепроверке и отзыву ошибочно сформированных документов.