КГД реализовал пилотный проект TAX FREE

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Комитетом государственных доходов МФ РК для развития въездного туризма был реализован пилотный проект TAX FREE, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках пилота иностранным туристам будет компенсирована сумма НДС при вывозе за пределы территории ЕАЭС товаров на сумму не менее 20 МРП, купленных в РК, сообщает пресс-служба КГД.

В пилотном проекте TAX FREE участвуют 24 субъекта торговой деятельности, представляющие 34 мировых бренда, на базе торгового дома Esentai Mall в Алматы. Для получения компенсации турист должен предъявить чек TAX FREE сотруднику таможенного поста. Сумма компенсации поступит после проставления отметки сотрудником таможенного поста при пересечении границы в Международном аэропорту Алматы.

С начала действия проекта компенсация суммы НДС иностранным гражданам составила 8,0 млн тенге за приобретенные товары на сумму 103 млн тенге.

Учитывая ограничения, связанные с пандемией COVID-19, и их отрицательные последствия для развития туризма в стране и в мире, срок действия пилотного проекта TAX FREE решено продлить до 1 июля 2023 года. Также будет расширена география проведения пилотного проекта и увеличено количество стационарных торговых объектов в Алматы, Нур-Султане и Туркестане.

Предлагается расширить пилот следующим образом:

в Алматы: ТРЦ "Esentai Mall", ТРЦ "Мега", ТРЦ "Достык Плаза", ТРЦ "Forum", магазин часов Rolex Boutique Almaty, магазин часов Premier Group, магазин Tiffany, магазин Cartier;

в Нур-Султане: ТРЦ "Talan Gallery", ТРЦ "Керуен", ТРЦ "Хан Шатыр", ТРЦ "Мега Silk Way";

в Туркестане: ТРЦ "Karavansaray Turkistan".

В настоящее время проект нормативного правового акта прошел все необходимые процедуры и находится на согласовании в Министерстве юстиции РК.