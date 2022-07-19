КГД: установлено занижение стоимости автомашин на 53 млн долларов

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Ранее ряд представителей бизнеса Алматы выразили несогласие с ценовой информацией органов государственных доходов на автомобили, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этой связи в Комитете государственных доходов предоставили разъяснения по данному вопросу. КГД на постоянной основе проводится анализ ввоза импортных автотранспортных средств в разрезе марок, моделей, стран импорта, ценовых диапазонов. Для удобства граждан ценовая информация публикуется на интернет-ресурсах КГД.

Кроме того, на сайте имеется дополнительная возможность посмотреть ставки таможенных пошлин, что в целом позволяет гражданам произвести предварительный расчет сумм таможенных платежей.

Вместе с тем ряд предпринимателей или посредников занимаются занижением таможенной стоимости, тем самым напрямую влияют на поступления в бюджет. В текущем году по 1164 автомашинам они пытались заявить стоимость от 300 до 3000 долларов.

В КГД привели следующие примеры:

Toyota Camry, 2020 года выпуска, ввозимая из Грузии. Участники внешней экономической деятельности при таможенной очистке заявляют цену в диапазоне от 1300 до 17 500 долларов, средняя заявляемая цена 11 000 долларов.

На сайте по продажам автомобилей в стране отправления аналогичные машины в исправном состоянии оцениваются от 20 000 до 27 000 долларов. Машины в неисправном состоянии оцениваются от 12 000 до 18 000 долларов.

Пытаются занизить стоимость и люксовых машин Mercedes Benz AMGG63, 2021 г.в. - 8500 долларов, Toyota Land Cruiser 300, 2021 г.в. - 15 000 долларов, LEXUS RX 450H, 2021 г.в. - 4500 долларов.

По информации КГД, всего за I полугодие 2022 года установлено занижение стоимости транспортных средств на 53 млн долларов, по ним доначислено таможенных платежей и налогов на 6,5 млрд тенге.

Если владельцы автомобилей предоставят подтверждающие документы по их покупке, то таможенная очистка будет осуществлена по стоимости, заявленной в декларации", - добавили в КГД.