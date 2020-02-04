КНБ Казахстана задержал террористическую группу

Фото: КНБ РК

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности (КНБ) РК задержал 5 последователей деструктивного религиозного течения по подозрению в терроризме, передает Kazakhstan Today.

27 января 2020 года КНБ Республики Казахстан в городах Караганда и Тараз по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на 2 месяца 5 последователей деструктивного религиозного течения", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По данным ведомства, все ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"На указанных лиц возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в её деятельности (статья 257 УК), а также пропаганды терроризма (статья 256 УК). По версии следствия, группа была сформирована с целью совершения террористических актов на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей", - проинформировали в КНБ.

Расследование продолжается.

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