КНБ Казахстана задержал террористическую группу

Фото: КНБ РК
27 января 2020 года КНБ Республики Казахстан в городах Караганда и Тараз по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на 2 месяца 5 последователей деструктивного религиозного течения", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
По данным ведомства, все ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
"На указанных лиц возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в её деятельности (статья 257 УК), а также пропаганды терроризма (статья 256 УК). По версии следствия, группа была сформирована с целью совершения террористических актов на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей", - проинформировали в КНБ.
Расследование продолжается.
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