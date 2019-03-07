КНБ усилило меры по поиску возвращающихся из зоны сирийского конфликта боевиков

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Комитет нацбезопасности Казахстана усилил меры по поиску возвращающихся из зоны сирийского конфликта боевиков. Об этом говорится в сообщении ведомства в ответ на запрос агентства.

В связи с поражением ИГИЛ в зоне сирийского конфликта остается высокой вероятность возвращения боевиков в страны исхода, в том числе по поддельным документам. В связи с этим КНБ совместно с органами внутренних дел усилены меры по их поиску на каналах въезда-выезда и внутренней миграции. Также осуществляется взаимодействие с иностранными партнерами по выявлению и задержанию боевиков на дальних подступах", - сообщили в Комитете.

По данным ведомства, в 2018 году в РК к уголовной ответственности было привлечено 10 человек, вернувшихся или возвращенных из зон боевых действий. В их числе - восемь мужчин и две женщины. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении еще одного боевика, возвращенного из Турции.

По оценке КНБ, обстановка в зонах террористической активности за рубежом (в Сирии, Ираке и Афганистане) остается стабильно напряженной. При этом для безопасности Казахстана наиболее актуальные угрозы представляют продолжающаяся пропаганда со стороны представителей зарубежных террористических центров в социальных сетях и мессенджерах, в том числе призывы к выезду на вооруженный "джихад" либо ведению борьбы против "неверных" в своей стране.

Вместе с тем в КНБ отметили, что угроза экстремизма и терроризма внутри Казахстана также сохраняется.

В Комитете также проинформировали, что в результате работы по реализации Госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2018-2022 годы наблюдается динамика снижения численности граждан РК, обучающихся в зарубежных теологических учебных заведениях на неофициальной основе. В частности, в 2017 году таких лиц насчитывалось более 150 человек, а по состоянию на декабрь 2018 года - в два раза меньше.

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