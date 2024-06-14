Когда будет обеспечено бесперебойное и качественное теплоснабжение, поинтересовался сенатор у Минэнерго
Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Как контролируются предназначенные для ремонта ТЭЦ и теплосетей бюджетные деньги, спросил у министра энергетики сенатор Шакарым Буктугутов на заседании верхней палаты.
Череда аварий на ТЭЦ и в системе теплоснабжения республики обнажили критическое состояние инфраструктуры в целом. Средний возраст ТЭЦ составляет 61 год, износ - свыше 65%. Темпы обновления тепловых сетей за 10 лет сократились в 2,3 раза. Износ тепловых сетей составляет 53%. Глава государства поставил задачу снижения износа тепловых сетей до 43% к 2030 году. Для этого необходимо ежегодно ремонтировать более 350 км тепловых сетей, потребность составляет более 250 млрд тенге в год", - заявил сенатор.
Он назвал две системные проблемы в данной сфере: разнонаправленность тарифной и отраслевой политики и отсутствие технического контроля за исполнением инвестиционных обязательств.
Тарифным регулятором выступает комитет по регулированию естественных монополий. При этом развитие регулируемых отраслей и бесперебойное предоставление комуслуг возложены на министерства. То есть реализация тарифной политики осуществляется в отрыве от отраслевых задач. Кроме того, исполнение тарифных смет и инвестиционных программ осуществляется документально, без выезда на объект. Это не позволяет дать должную оценку целевого использования средств", - подчеркнул Буктугутов.
Свои вопросы о том, как Минэнерго видит решение данных вопросов, выработан ли алгоритм по выполнению задач, поставленных президентом, и когда будет обеспечено бесперебойное и качественное теплоснабжение населения страны, сенатор адресовал главе ведомства Алмасадаму Саткалиеву.
В ответе на запрос депутата Саткалиев заявил, что компетенции действительно распределены между различными госорганами.
В целом работа достаточно сбалансирована и скоординирована. Тем не менее с целью улучшения вопросов координации и институционального управления отраслью в рамках закона о теплоэнергетике предусмотрено совершенствование принципов управления. В частности, за Министерством энергетики закреплена компетенция по формированию государственной политики в области производства, транспортировки и распределения тепловой энергии. Также предусмотрен целый комплекс мер по улучшению администрирования, планирования, развития данного направления", - пояснил Саткалиев.
В частности, речь идет об усилении органов Комитета атомно-энергетического надзора. За ним закрепят функцию контроля и осуществления проверок субъектов рынка. Чтобы снять ограничения для проведения подобных проверок, будут внесены изменения в Предпринимательский кодекс.
Данный вопрос будет решен на законодательном уровне, поэтому просим депутатов сената поддержать данный законопроект", - обратился к сенаторам глава Минэнерго.
Что касается финансирования, действительно, с учетом износа и социальной значимости данной отрасли это достаточно масштабные инвестиции. Для субъектов производства тепловой энергии были подняты тарифы на электроэнергии. В целом эта отрасль субсидируется за счет производства электрической энергии, т.е. на 20% мы в среднем подняли для 24 субъектов", - рассказал Саткалиев.
По его словам, около 327 млрд тенге будет направлено в область теплоснабжения.
В целом совместно с заявками акиматов по развитию тепловых сетей, совместно с комплексной программой "Тариф в обмен на инвестиции", которую Минэнерго осуществляет, порядка 600 млрд планируется ежегодно направлять на функции теплоснабжения. Также будет привлечены дополнительные средства из резерва правительства для ликвидации и восстановления аварийных и наиболее изношенных тепловых сетей, поэтому поручение главы государства будет выполнено в полном объеме", - пообещал Саткалиев.