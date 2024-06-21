Когда закончится ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны   

Проведены вторые штабные переговоры по организации и проведению оперативного сбора

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Душанбе. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таджикистане состоялись штабные переговоры по организации совместного учения с подразделениями КСБР ЦАР "Рубеж-2024", сообщает пресс-служба ОДКБ.





С 18 по 20 июня в Таджикистане проведены вторые штабные переговоры по организации и проведению оперативного сбора с командованием коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) и совместного учения с подразделениями КСБР ЦАР "Рубеж-2024".





В них приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата организации и группа офицеров объединенного штаба ОДКБ, которую возглавил генерал-майор Илхомджон Хафиззода.





В ходе штабных переговоров согласованы порядок проведения оперативного сбора с командованием КСБР ЦАР и замысел учения, сроки и порядок прибытия национальных контингентов, порядок розыгрыша практических действий, а также вопросы организации всестороннего обеспечения.





Проведена рекогносцировка района проведения учения "Рубеж-2024", которым определен полигон Вооруженных сил Республики Таджикистан "Харбмайдон".