Кого в первую очередь коснется требование сдавать экзамен на знание госязыка для получения гражданства

Требование сдачи экзамена на знание госязыка и истории Казахстана в первую очередь касается этнических казахов, прибывающих в страну

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о сдаче экзамена на знание казахского языка для получения гражданства РК.





Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства сообщила, что требование сдачи экзамена на знание государственного языка и истории Казахстана в первую очередь касается этнических казахов, прибывающих в страну.





По ее словам, сейчас из дальнего зарубежья прибывают этнические казахи, у которых в документах не прописана национальность.





В этой связи подготовлен типовой предварительный регламент знаний базы казахского языка и казахской истории… На следующий год мы будем апробировать это для тех этнических казахов, у которых не прописана национальность в документах", - уточнила она.





Ссылаясь на данные МВД министр также рассказала, что с момента объявления мобилизации в России в Казахстан прибыло более 400 тысяч россиян, выехало более 320 тысяч, порядка 100 тысяч россиян пока находятся в Казахстане.





Если говорить о трудовых мигрантах, то на сегодня, включая показатели прошлого года, 22 тысячи человек находятся в Казахстане, работают и отчисляют пенсионные взносы", - пояснила Дуйсенова.







