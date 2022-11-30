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Кого в первую очередь коснется требование сдавать экзамен на знание госязыка для получения гражданства

29.11.2022, 11:39 43256
Кого в первую очередь коснется требование сдавать экзамен на знание госязыка для получения гражданства
Требование сдачи экзамена на знание госязыка и истории Казахстана в первую очередь касается этнических казахов, прибывающих в страну
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова прокомментировала вопрос о сдаче экзамена на знание казахского языка для получения гражданства РК.

Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства сообщила, что требование сдачи экзамена на знание государственного языка и истории Казахстана в первую очередь касается этнических казахов, прибывающих в страну.

По ее словам, сейчас из дальнего зарубежья прибывают этнические казахи, у которых в документах не прописана национальность.

В этой связи подготовлен типовой предварительный регламент знаний базы казахского языка и казахской истории… На следующий год мы будем апробировать это для тех этнических казахов, у которых не прописана национальность в документах", - уточнила она.


Ссылаясь на данные МВД министр также рассказала, что с момента объявления мобилизации в России в Казахстан прибыло более 400 тысяч россиян, выехало более 320 тысяч, порядка 100 тысяч россиян пока находятся в Казахстане.

Если говорить о трудовых мигрантах, то на сегодня, включая показатели прошлого года, 22 тысячи человек находятся в Казахстане, работают и отчисляют пенсионные взносы", - пояснила Дуйсенова.



Напомним, в РК для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание госязыка.
 

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В Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства

30.11.2022, 08:26 9061
В Экибастузе прошло заседание оперштаба с участием членов правительства
Фото: primeminister.kz
В город прибыли заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и глава МЧС Юрий Ильин
Экибастуз. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в Экибастузе прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, вице-министра энергетики Жандоса Нурмаганбетова, акционеров АО "ЦАЭК", учредителей ТОО "Экибастузтеплоэнерго", сообщила пресс-служба премьер-министра.

По состоянию на 23.55 29 ноября в городе 17 многоквартирных жилых домов, 3 соцобъекта и 1 административное здание остаются неподключенными к системе отопления.

Подача тепла к ним будет возобновлена после устранения аварии на последнем участке. Остальные дома и объекты находятся на пониженном теплоснабжении. Температура подачи теплоносителя составляет 82°C (норма 87°C), обратка - 54°C (норма 56°C), в квартирах - 18-20°C, наружная температура воздуха составляет -23°C", - сообщили в пресс-службе.


Из 59 многоквартирных жилых домов, где были подморожены подводящие сети, восстановительные работы завершены на 22, остаются еще 37 объектов. Работают 34 дежурные бригады.

В городе для приема и обогрева граждан организованы 14 специальных пунктов.

Вчера по поручению главы правительства Алихана Смаилова заместитель премьер-министра Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин прибыли в Экибастуз. Также на месте аварии находится вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.

Задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей. На контроль взято оперативное устранение последствий", - уточнили в пресс-службе.


В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также на 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются.

Напомним, последствия крупной аварии на местной ТЭЦ устраняют уже третьи сутки.

По данным телеканала КТК, специальная комиссия начала расследование причин коммунального ЧП.

Уже открыта проверка по данному факту, и поскольку мы являемся местным исполнительным органом, а они - компетентным центральным государственным органом, правовую оценку будут давать именно они", - сказал аким Экибастуза Аян Бейсекин.


Результаты проверки специальная комиссия обещает обнародовать через 10 дней. А пока в Экибастуз на помощь местным коммунальщикам прибывают специалисты из других регионов. Для них организованы пункты обогрева и горячее питание. Волонтеры собирают для жителей теплые одеяла и обогреватели.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный местными властями, продолжает действовать.
 

Пять часов вместо десяти: в РК рассматривают введение новых правил возврата билетов

29.11.2022, 20:55 21966
Пять часов вместо десяти: в РК рассматривают введение новых правил возврата билетов
Фото: pixabay.com
Также авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После введения новых правил возврата билетов, если рейс задерживается свыше 5 часов, у пассажира появится право вернуть полную стоимость билета. На сегодня это время составляет 10 часов.

Как рассказал в ходе зум-конференции представитель Авиационной администрации Казахстана Нуржан Малаев, эта норма будет касаться как внутренних, так и международных рейсов.

В действующем законе в случае задержки свыше 10 часов пассажиры имеют право на полный возврат денежных средств. Но нами проведен анализ, по результатам которого мы видим, что при такой задержке пассажиру часто уже становится неактуально лететь в пункт назначения. И он уже на шестом часу задержки не может себе вернуть полную стоимость билета, и в то же время смысл поездки теряется. Поэтому после всех обсуждений мы снизили этот порог с 10 до 5 часов. Теперь если рейс задержится свыше 5 часов, то у пассажиров появится право получить полный возврат", - пояснил Нуржан Малаев.


Также авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, перевозка которых будет запрещена. Здесь идет речь о воздушных дебоширах.

Помимо этого, согласно нововведениям, авиакомпания должна будет в обязательном порядке отправить пассажиру СМС-сообщение об отмене или задержке рейса.
 

Порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений могут снова снизить в Казахстане - Дуйсенова

29.11.2022, 15:56 31601
Порог достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений могут снова снизить в Казахстане - Дуйсенова
Порог был увеличен в связи с повышением минимальной заработной платы с 42,5 до 60 тысяч тенге
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане могут вновь понизить порог для снятия излишков пенсионных накоплений. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, порог был увеличен в связи с повышением минимальной заработной платы с 42,5 до 60 тысяч тенге

По этому вопросу у нас сейчас работает рабочая группа совместно с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Поэтому мы, наверное, на этой рабочей группе рассмотрим (вопрос о снижении порога. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщила Дуйсенова.


Напомним, ранее депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить порог для снятия излишков пенсионных накоплений.

Инициативу депутата прокомментировали в Миннацэкономики.
 

Начались двусторонние переговоры глав Казахстана и Франции

29.11.2022, 14:11 36466
Начались двусторонние переговоры глав Казахстана и Франции
Фото: Depositphotos
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует пресс-служба президента РК.
 
Сообщается, что после церемонии начались двусторонние переговоры глав государств.
 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана с официальным визитом посетит Францию.
 
 

В МВД рассказали, в каких случаях будут лишать гражданства РК

29.11.2022, 13:01 38371
В МВД рассказали, в каких случаях будут лишать гражданства РК
Ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства по рассмотрению концепции миграционной политики рассказал о случаях утраты гражданства Казахстана.

Одним из направлений утвержденной концепции является совершенствование законодательства о гражданстве.

Во-первых, для приобретения гражданства Республики Казахстан будет обязательным знание на базовом уровне государственного языка, нашей истории и Конституции. Во-вторых, ужесточаются механизмы реагирования на факты двойного гражданства", - сказал глава МВД.


В дальнейшем предусматривается, что если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан, лицо получит или использует документ, подтверждающий гражданство другого государства, то миграционная полиция будет сразу регистрировать утрату  гражданства РК.

Также будем регистрировать утрату гражданства Республики Казахстан, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не представит справку о прекращении гражданства прежнего гражданства. Сегодня такие меры законодательством не предусмотрены", - сказал Ахметжанов.


Правительство утвердило Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы.
 

Правительство утвердило Концепцию миграционной политики РК на 2023-2027 годы

29.11.2022, 12:25 41016
Принимаемые меры позволят улучшить миграционную политику страны и получить положительный эффект от происходящих изменений в данной сфере
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило проект Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023-2027, разработанный с целью  более эффективного регулирования миграционных процессов.

По словам премьер-министра РК Алихана Смаилова, для дополнительного привлечения в экономику Казахстана высококвалифицированных специалистов, инвестиций, современных технологий проектом концепции предусмотрено внедрение новых видов виз.

Они предназначены для ведущих ученых, преподавателей, обладателей дефицитных и творческих профессий", - уточнил премьер.


Кроме того, пересмотрены требования к потенциальным инвесторам. Теперь крупным инвесторам будут предоставляться инвесторские визы с видом на жительство на 10 лет.

Также одной из основных задач концепции является стимулирование внутренней мобильности граждан для переселения в регионы с дефицитом рабочих кадров. При этом будут заблаговременно прорабатываться вопросы обеспечения переселенцев жильем, социальной инфраструктурой и работой", - сказал Смаилов.


Премьер также отметил важность защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом.
 

Нашим согражданам будет оказываться юридическая, консультативная помощь. Для этого со странами с наибольшим количеством казахстанских работников будут заключаться двусторонние соглашения. Мы должны иметь возможность защищать своих граждан, даже если они работают за пределами Казахстана", -пояснил он.


Концепцией также предусмотрено создание единой информационной системы учета движения мигрантов по принципу единого окна. Она позволит проводить цифровую идентификацию мигрантов, по необходимости контролировать их передвижение.




 

Казахстан и Россия предпримут шаги по борьбе с биотерроризмом

29.11.2022, 11:20 44376
Страны объединяют свои усилия в противодействии угрозам международного терроризма
Москва. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия выступили за укрепление Конвенции о запрете разработки биооружия. Страны предпримут шаги по запуску переговоров по борьбе с биотерроризмом.

Россия и Казахстан объединяют свои усилия в противодействии (нейтрализации) угрозам международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, насильственного проявления религиозной нетерпимости, ксенофобии, национализма и неонацизма, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции и торговли людьми, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, международной информационной безопасности, в том числе использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, и иным видам преступлений, а также другим новым вызовам и угрозам безопасности", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.


РФ и Казахстан обмениваются информацией и тесно взаимодействуют в выявлении и пресечении каналов финансирования указанной противоправной деятельности.

В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Российская Федерация и Республика Казахстан предпринимают шаги в целях запуска многосторонних переговоров по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению", - приводит содержание документа РИА Новости.


Также в декларации отмечена важность Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении как одной из основ системы международной безопасности.

Российская Федерация и Республика Казахстан принимают практические меры, направленные на взаимную поддержку инициатив по институционализации и укреплению Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (в том числе путем заключения юридически обязывающего протокола к названной Конвенции, предусматривающего эффективный механизм проверки и организации работы над инициативой по созданию международного агентства по биологической безопасности)", - отмечено в декларации.


Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
 

На реализацию нацпроекта "Комфортная школа" выделят 2,6 трлн тенге

29.11.2022, 10:33 40986
На реализацию нацпроекта "Комфортная школа" выделят 2,6 трлн тенге
В Казахстане в ближайшие три года планируется построить 401 комфортную школу
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассмотрели национальный проект "Комфортная школа", на реализацию которого из республиканского бюджета буде выделено 2,6 трлн тенге.

Нацпроект направлен на решение проблем нехватки ученических мест, ликвидацию аварийных и трехсменных школ.

Основное отличие новых школ, которые будут строиться в рамках этого проекта, - это проектирование и полное оснащение всеми предметными кабинетами, компьютерными классами, лабораториями и мастерскими по единым стандартам", - рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.


По его словам, проекты школ будут иметь современный интерьер. Предусмотрены раздельные блоки для младших и старших классов со своими столовыми, спортзалами.

В школах будут установлены индивидуальные шкафчики для хранения учебников и личных вещей. Тем самым мы разгрузим тяжелые рюкзаки школьников. Кроме того, комфорт будет создаваться партами-трансформерами, питьевыми фонтанчиками, а также зонами для общения учеников на каждом этаже", - рассказал глава кабмина.


В 2023-2025 годы планируется построить 401 комфортную школу. На реализацию этого проекта из республиканского бюджета будет выделено 2,6 трлн тенге.

Смаилов поручил акимам регионов до конца текущего года обеспечить выделение земельных участков и продумать вопросы подведения инженерных коммуникаций.

Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено обеспечить своевременное исполнение мероприятий проекта.


Напомним, в рамках нацпроекта до конца 2025 года будет введено более 800 тысяч ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ, заявил министр министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.
 

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