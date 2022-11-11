В РК для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание госязыка

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, который доложил о состоянии криминогенной обстановки в стране за 10 месяцев текущего года, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, который доложил о состоянии криминогенной обстановки в стране за 10 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.

Также Касым-Жомарту Токаеву было доложено о снижении количества убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, скотокрадств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения и в семейно-бытовой сфере.

Глава государства также был проинформирован о мерах по профилактике правонарушений, в частности о разработке комплекса мер по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере.

Наряду с этим отмечено изменение подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования.

Как отметил министр, пресечена деятельность 33 ОПГ, специализировавшихся на вымогательствах, торговле людьми, незаконном обороте оружия, наркотиков и других преступлениях.

Полицейскими из незаконного оборота изъято порядка 12 тонн наркотиков, в том числе 212 килограммов синтетических видов. Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 наркоканала, заблокировано 1900 сайтов с рекламой наркотиков. Министерством разрабатывается комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период.

Также доложено о разработке отдельного закона "О противодействии торговле людьми".

По итогам встречи глава государства поставил ряд конкретных задач по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране.