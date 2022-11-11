В РК для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание госязыка

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание государственного языка, сообщил в кулуарах сената премьер-министр страны Алихан Смаилов.
По его словам, правительство разработало законопроект, по которому иностранцы, претендующие на получение гражданства Казахстана, обязаны будут сдавать экзамен на знание государственного языка. Документ в скором времени поступит в парламент, информирует sputnik.kz.
Эти нормы сейчас на этапе согласования с правительством. В целом мы поддерживаем эти нормы и считаем, что их нужно внести в законодательство", - заявил премьер-министр.
Он отметил, что во многих странах для получения гражданства нужно знать государственный язык и историю страны, а также сдать соответствующий экзамен.
Поэтому мы считаем, что такой экзамен нужно сдавать. Теперь люди, желающие получить гражданство Казахстана, должны соответствовать этим требованиям. Но для некоторых категорий эти требования не применяются: этнические казахи, несовершеннолетние", - цитирует zakon.kz Алихана Смаилова.
Он пояснил, что также есть люди, которые получают гражданство в упрощенном виде согласно международным договорам.
Например, если в Казахстане живут его близкие родственники или супруг или супруга является казахом или казахстанцем либо заслуженным деятелем РК. Они будут получать гражданство в упрощенном виде. Совершившие преступление не смогут претендовать на гражданство", - добавил премьер-министр.