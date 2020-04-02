Количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 340

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 20.45 31 марта зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией: в городе Нур-Султане - 2 случая, в Северо-Казахстанской области - 1 случай и в Туркестанской области - 1 случай", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждены 340 случаев регистрации коронавируса, из них:

- город Нур-Султан - 178 случаев;





- город Алматы - 82 случая;

- Карагандинская область - 13 случаев;

- Атырауская область - 13 случаев;

- Акмолинская область - 10 случаев;

- Жамбылская область - 3 случая;

- город Шымкент - 2 случая;

- Восточно-Казахстанская область - 2 случая;

- Алматинская область - 8 случаев;

- Актюбинская область - 3 случая;

- Северо-Казахстанская область - 3 случая;

- Туркестанская область - 1 случай;

- Павлодарская область - 1 случай;

- Мангистауская область - 1 случай;

- Кызылординская область - 18 случаев;

- Западно-Казахстанской области - 2 случая.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что 31 марта выписаны 2 пациента, лечившиеся от коронавирусной инфекции: 1 пациент в Нур-Султане и 1 пациент в Алматы. Итого 24 выздоровевших по Казахстану.

Также о первом случае заболевания в Туркестанской области сообщили в акимате региона.

В Туркестанской области зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 выявлен у жительницы Жетысайского района. Согласно данным, у женщины 27 марта повысилась температура тела. 30 марта ее доставили в инфекционное отделение Жетысайской центральной районной больницы", - сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Как стало известно, 21 марта она выехала из Нур-Султана в Караганду на поезде, следовавшем по маршруту Павлодар - Кызылорда. 22 марта, после 6 часов ожидания на вокзале, она села на поезд Петропавловск - Кызылорда. 23 марта поезд прибыл в Шымкент. Далее на собственном автомобиле выехала в город Жетысай. На сегодня известно, что заболевшая коронавирусом контактировала с 16 гражданами. Среди них 5 в городе Нур-Султане и еще 11 в городе Жетысае.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 838 тыс., скончалось более 41 тыс.

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