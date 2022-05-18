Система Orphus

Командный состав Вооруженных сил проходит обучение в Нур-Султане

17.05.2022, 21:06 5511
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В Нур-Султане организован учебно-методический сбор с руководящим составом Вооруженных сил Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В качестве обучаемых в нем принимают участие заместители главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих войсками региональных командований и родами войск, командиры воинских частей и учреждений, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Сбор проводится для совершенствования подходов к обеспечению боевой и мобилизационной готовности войск в свете современных вооруженных конфликтов и актуальных угроз военной безопасности.
 
Учебные занятия проходят под руководством заместителей министра обороны и заместителей начальника Генерального штаба ВС РК по профильным курируемым направлениям. 
 
В Министерстве обороны отметили, что мероприятия проводятся одновременно на нескольких объектах по заранее распределенным учебным группам.
 
Отдельное внимание организаторы уделили анализу комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения "Батыл Тойтарыс - 2022". Эти маневры прошли в апреле в рамках реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации. Под руководством министра обороны проведен детальный разбор учения. Дана оценка действиям каждого подразделения, участвовавшего в выполнении учебно-боевых задач.
 
В ходе сбора прошла военно-научная конференция, в ходе которой участники рассмотрели основные тенденции в строительстве и развитии Вооруженных сил, изменения характера и содержания современных военных конфликтов.
 
Генеральным штабом проверены знания и уровень подготовленности командного состава Вооруженных сил посредством решения оперативных, тактических и тактико-специальных задач.
 
Кроме того, все участники сбора сдали нормативы по физической и огневой подготовке.
 
Мероприятия завершатся коллегией Министерства обороны, на которой будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил в зимнем периоде 2022 учебного года и поставлены задачи на летний период обучения.
 

новости по теме

На встречах AMANAT в Атырауской области обсудили важность референдума

17.05.2022, 18:35 6876
Фото: пресс-служба партии AMANAT
АТЫРАУ, 17 МАЯ - Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в Атырауской области провел ряд встреч с коллективом нефтедобывающего предприятия, предпринимателями рыбной отрасли, молодежью и региональным активом партии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Асхат Оралов встретился с коллективом одного из нефтедобывающих предприятий Исатайского района, обсудив важность предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Он отметил, что предстоящие реформы касаются каждого гражданина, поэтому каждый должен принять участие в референдуме и внести свой вклад в дальнейшее развитие страны. 
 

Конституция была принята в 1995 году и с тех пор изменения вносились через парламент. В своем Послании народу президент объявил курс масштабных политических реформ и прерогативу их принятия предоставил народу. Поэтому 5 июня мы все должны принять участие в голосовании и исполнить свой гражданский долг", - сказал Асхат Оралов.

 
В ходе встречи нефтяники района поддержали необходимость проведения референдума и озвучили ряд проблемных вопросов, среди которых затянувшийся ремонт автодороги Атырау - Астрахань, ухудшение состояния бассейна реки Урал и другие.
 
В свою очередь молодой житель района Арыстанбек Газизов подчеркнул, что референдум позволит учесть мнение каждого гражданина.
 

Молодежь нашего нефтяного района всецело поддерживает инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, и я уверен, что все молодые люди проявят гражданскую позицию, придя 5 июня на избирательные участки", - добавил Арыстанбек Газизов.

 
Далее исполнительный секретарь партии встретился с предпринимателями рыбной отрасли, обсудив перспективы ее развития и значимость выносимых на референдум поправок в Основной закон. Сегодня в Урало-Каспийском бассейне функционирует 18 крупных предприятий, занимающихся промысловым рыболовством. В целом в этой сфере занято порядка 20 тысяч человек.
 

Внесение изменений в законы через референдум говорит об открытости власти, желании учесть мнение каждого гражданина при принятии важных решений. И каждый казахстанец со своей стороны должен воспользоваться своим гражданским правом и принять участие в голосовании", - подчеркнула в ходе встречи руководитель завода по производству рыбной продукции Айгуль Амиргалиева.

 
В городе Атырау Асхат Оралов ознакомился с ходом строительства детского сада на 290 мест в микрорайоне Береке. Дошкольное учреждение должны были ввести в эксплуатацию еще в конце прошлого года, однако из-за недофинансирования строительство затянулось. Данный вопрос взят на партийный контроль, и до конца года детский сад будет введен в эксплуатацию.
 
Также Асхат Оралов встретился с партийным активом региона и членами молодежного крыла партии. В области насчитывается 24 тысячи членов партии, объединенных 106 первичными партийными организациями.
 

Касым-Жомарт Токаев сегодня отмечает день рождения

17.05.2022, 17:58 7501
Касым-Жомарт Токаев сегодня отмечает день рождения
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня отмечает свой 69-й день рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На имя президента приходят поздравительные телеграммы от глав государств, известных политиков и священнослужителей.
 
С днем рождения Токаева поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Беларуси Александр Лукашенко. 
 
Также главе государства пришли поздравления от председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.
 
Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ате.
 
Отец - Кемель Токаевич Токаев (1923-1986), участник Великой Отечественной войны, известный писатель, основоположник детективно-приключенческого жанра в казахской литературе. Мать - Турар Шабарбаева (1931-2000), работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.
 
В 1975 году Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в Посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.
 
Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
 
В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК. В октябре 1999 года с согласия парламента указом президента был назначен премьер-министром РК. В январе 2002 года стал государственным секретарем - министром иностранных дел РК. 

С 2003 по 2007 год - министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.
 
В январе 2007 года избран председателем сената парламента. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
 
В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
 
16 октября 2013 года вновь избран председателем сената парламента. 20 марта 2019 года принес присягу в качестве президента.
 
9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96%, и был избран президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции РК принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
 
Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.
 
Всю биографию президента можно прочитать здесь.
 
Редакция KAZAKHSTAN TODAY поздравляет Касым-Жомарта Кемелевича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, благополучия и всесторонней поддержки от народа Казахстана в его нелегкой работе!
 

Токаев провел совещание с руководством правительства

17.05.2022, 17:00 8581
Токаев провел совещание с руководством правительства
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием премьер-министра Алихана Смаилова, руководителя администрации президента Мурата Нуртлеу, членов правительства и руководства АО "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе совещания рассмотрен комплекс вопросов казахстанско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия приграничных регионов, сообщает Акорда
 
По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. В частности, перед руководством правительства поставлена задача провести инвентаризацию нерешенных вопросов двустороннего взаимодействия в соответствии с казахстанским законодательством и с учетом геоэкономических реалий.
 

Рейтинг акимов будут определять по качеству дорог

17.05.2022, 12:45 10866
Рейтинг акимов будут определять по качеству дорог
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - Рейтинг акимов будут определять по качеству дорог. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для обеспечения качества дорог ведется переработка более 1 тысячи нормативно-правовых актов и разработана методика по определению рейтинга акимов по качеству дорог, где ведется процедура его согласования и утверждения", - сказал министр.

 
По его словам, вопрос качества выполняемых работ и используемых дорожно-строительных материалов остается актуальным.
 

С начала текущего года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по республиканской сети и 52% по местной сети. Отобрано и испытано 3299 проб дорожно-строительных материалов (РС – 1901, МС – 1398), из которых не соответствует нормам 503 пробы (РС – 183, МС – 320). В целом с начала года переустроены работы за счет собственных средств подрядчиков на сумму 51,2 млн тенге (РС – 10,8 млн тенге, МС – 40,4 млн тенге)", - сказал министр.

 
Каирбек Ускенбаев проинформировал, что две компании технического надзора оштрафованы по решению территориальных ГАСК на общую сумму 2,1 млн тенге, один аттестат технического надзора приостановлен на 6 месяцев.
 
В целях повышения контроля качества выполняемых работ в рамках проекта закона "О транспорте" вносятся следующие поправки:
 
- солидарная ответственность авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период;
 
- наделение Центра качества полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети.
 
В ходе заседания министр сообщил, что общая протяженность автомобильных дорог страны составляет 96 тысяч км, из них 25 тысяч км - это дороги республиканского значения, 71 тысячя км - областного и районного значения.
 
До 2025 года планируется доведение доли дорог республиканского значения в нормативное состояние до 100%, местной сети - до 95%.
 

Реализация задачи по повышению транспортно-транзитного потенциала обеспечивается через модернизацию восьми автомобильных транзитных коридоров. В целом все коридоры функционируют в полную мощность. По отдельным участкам ведется реконструкция с повышением пропускной способности", - сказал Ускенбаев.

 
Первый коридор - это Западная Европа - Западный Китай протяженностью 2747 км.
 
По словам министра, данный коридор обеспечивает транзитный поток из Китая через Казахстан, Россию и далее в Европу, а также в страны Средней Азии, в частности в Узбекистан, Кыргызстан и обратно. Полная реконструкция коридора проведена в период с 2009 по 2017 гг.
 

В связи с приростом транспортных потоков в период с 2023 по 2030 годы мы планируем поэтапный перевод участка от Кызылорды до границы РФ (Мартук) протяженностью 1363 км в I техническую категорию", - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития.

 
Второй коридор - это Алматы - Караганда - Нур-Султан - Петропавловск - граница РФ на Курган протяженностью 1868 км.
 
Данный коридор обеспечивает транзитный поток со странами Средней Азии через Казахстан, Россию и далее в Европу. При этом часть транзита приходится со стороны Китая.
 
В 2017 году завершена реконструкция участка Караганда - Нур-Султан - Петропавловск протяженностью 863 км. По участку Петропавловск - граница РФ на Курган протяженностью 60 км завершение работ запланировано на 2023 год.
 
В 2023 году будет завершена реконструкция участка Алматы - Караганда с переводом на I техническую категорию.
 
Третий коридор - это Нур-Султан - Костанай - граница РФ на Челябинск протяженностью 860 км.
 
Данный коридор аналогично обеспечивает транзитный поток из стран Средней Азии через Казахстан, Россию и далее в Европу.
 

Данный участок реконструирован в 2013 году, однако в связи с увеличением интенсивности движения до 2030 года планируется участок Нур-Султан - Костанай - граница РФ на Челябинск перевести на I техническую категорию", - объяснил глава ведомства. 

 
Четвертый коридор - это граница КНР - Майкапшагай - Калбатау - Семей - Павлодар - граница РФ на Омск протяженностью 1116 км.
 
Данный коридор является одним из основных маршрутов Восточного региона, по которому транзит направляется из Китая через территории Казахстана, России и далее в Европу.
 
Вместе с тем в 2016 году завершена реконструкция участка Калбатау - Павлодар - граница РФ на Омск протяженностью 701 км.
 
В настоящее время ведется реконструкция участка граница КНР - Майкапшагай - Калбатау с завершением в 2023 году.
 
Пятый коридор - это Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ на Барнаул протяженностью 1026 км - также является наиболее востребованным маршрутом, который обеспечивает транзит из Средней Азии и Китая через Казахстан в восточные регионы России и Дальний Восток.
 
В настоящее время ведется реконструкция автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск. В 2023 году планируется полное завершение работ по данному участку.
 
Участок Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ на Барнаул протяженностью 258 км планируется реконструировать в 2024 - 2026 гг.
 
Шестой коридор - это Актобе - Кандыагаш - Макат-Атырау - граница РФ на Астрахань протяженностью 893 км.
 
Для Западного региона данный коридор обеспечивает транзит стран Узбекистана и Туркмении по территории Казахстан, России в Европу.
 
Ведется реконструкция по участкам Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань, где в 2022 году планируется открыть движение с полным завершением в 2023 году.
 
В текущем году будет завершена реконструкция участка Кандыагаш - Макат - Атырау.
 
Седьмой коридор - это Атырау - Уральск - Саратов протяженностью 587 км.
 
Участок Уральск - Саратов протяженностью 100 км реконструирован в 2018 году.
 
По участку Атырау - Уральск протяженностью 487 км ведется разработка ПСД под 1-ю категорию с 4-полосным движением. Начало строительно-монтажных работ запланировано поэтапно с текущего года по мере завершения разработки ПСД.
 
Восьмой коридор - это ТРАСЕКА.
 
На сегодня в связи с геополитическим положением в России очень востребован транспортный коридор ТРАСЕКА протяженностью 4016 км.
 
Маршрут коридора пролегает по основной части коридора Западная Европа - Западный Китай и далее через Актобе и Доссор выходит к морским портам Казахстана.
 
Коридор обеспечивает транзит из Китая и стран Средней Азии через морской порт Актау и Курык на Кавказ и далее в Европу.
 
Как сообщил Ускенбаев, в текущем году из республиканского бюджета на реализацию проектов в автодорожной отрасли выделено 601 млрд тенге. Ведется строительство, реконструкция и ремонт 11,5 тысячи км автодорог общего пользования.
 
В текущем году реализуется 18 автодорожных проектов протяженностью 4,3 тысячи км, из которых 15 переходящих и 3 новых проекта.
 

В соответствии с поручениями главы государства в текущем году планируем начать разработку ТЭО на строительство автодороги Бейнеу - Шалкар - Иргиз. По проекту Подстепное - Федоровка в текущем году из республиканского бюджета выделено 6 млрд тенге на начало реализации двух участков, на остальные два участка планируется привлечение средств в рамках социальных инфраструктурных проектов Западного региона "Карачаганак Петролеум Оперейтинг", - сказал Ускенбаев.

 
В настоящее время совместно с Министерствами национальной экономики, энергетики и акиматом области проводится работа по пересмотру обязательств "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" для финансирования двух участков дороги.
 
По проектам Жезказган - Караганды и Семей - Усть-Каменогорск рассматриваются разные варианты источников финансирования.
 
Поэтапное завершение разработки ПСД запланировано на 2022 - 2023 годы.
 

В целях своевременной поставки битума мы совместно с Министерством энергетики и Агентством по защите и развитию конкуренции выстроили механизм работы между ресурсодержателями и подрядными организациями по прямой поставке дорожного битума с соответствующей ежемесячной разнарядкой. Общая потребность битума в текущем году составляет 1,1 млн тонн, при этом мощность отечественных заводов составляет 1 млн тонн. в год. Наблюдается дефицит дорожного битума в объеме 200 тысяч тонн. Для покрытия имеющегося дефицита битума в стране предлагается снять ограничения по ввозу российского битума. Для обеспечения вагонами западных регионов мы совместно с АО "НК" КТЖ" утвердили план по своевременной поставке инертных материалов", - пояснил Ускенбаев.

 
Между тем на ремонт и содержание дорог республиканского значения в этому году предусмотрено 85 млрд тенге.
 
Всего планируется охватить ремонтом 3 тысячи км дорог.
 
Капитальным ремонтом охвачено 650 км дорог, из них до конца года будет введено в эксплуатацию 47 км.
 
Средним ремонтом охвачено 2323 км дорог, из них до конца года будет введено в эксплуатацию 632 км.
 

Бюро нацстатистики представило обновленные данные по численности населения

16.05.2022, 20:40 18406
Бюро нацстатистики представило обновленные данные по численности населения
Фото: пресс-служба Бюро национальной статистики АСПР РК
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Численность населения страны на 1 апреля составила 19 178,8 тысячи человек, в том числе городского - 11 419,8 тысячи (59,5%), сельского - 7 759 тысячи (40,5%) человек. По сравнению с 1 апреля 2021 года численность населения увеличилась на 238,3 тысячи человек, или 1,3%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Естественный прирост населения республики за январь - март 2022 года по сравнению с январем - мартом 2021 года (64,3 тысячи человек) снизился на 10,6% и составил 57,5 тысячи человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 12,13 человека, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики АСПР РК.
 
В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь - март составило 95,6 тысячи человек, что на 4,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (100,5 тысячи человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,16 родившихся.
 
В рассматриваемом периоде число умерших составило 38,1 тысячи человек, что на 5,4% больше, чем в январе - марте 2021 года (36,1 тысячи человек). Общий коэффициент смертности составил 8,03 умерших на 1000 человек.
 
За январь - март 2022 года в республике зарегистрировано 828 умерших младенцев в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (815 умерших младенцев) увеличилось на 1,6%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,66 случая на 1000 родившихся.
 
В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в первом квартале 2022 года число прибывших в страну составило 4108 человек, число выбывших из страны - 5281 человек, сальдо миграции составило - 1173 человека.
 
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 86%, выбывших - 80,8% от общего числа мигрантов.
 
Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 12,6%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Нур-Султан (7523 человека), Алматы (8278 человек) и Шымкент (866 человек).
 

Токаев назвал главные задачи ОДКБ

16.05.2022, 18:07 20281
Токаев назвал главные задачи ОДКБ
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств - участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Приветствуя участников встречи, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за организацию юбилейной сессии, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как отметил президент Казахстана, за 30-летний период ОДКБ утвердилась в качестве действенного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития.
 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он отметил успешное функционирование постоянных рабочих органов ОДКБ, различных форматов тесного сотрудничества, а также укрепление силового, правоохранительного и миротворческого потенциала.
 
Особое внимание в выступлении главы государства было уделено вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.
 

Обстановка в этой стране, а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", - уверен президент Казахстана.

 
Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал укрепление потенциала миротворческих сил ОДКБ.
 

На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира", - заявил глава государства.

 
По итогам встречи лидеры государств - участников ОДКБ приняли юбилейное заявление Совета коллективной безопасности.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.
 

Экс-министр культуры и спорта обратился к президенту РК

16.05.2022, 17:26 20911
Экс-министр культуры и спорта обратился к президенту РК
Фото: facebook/Арыстанбек Мухамедиулы
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в доме Арыстанбека Мухамедиулы проводят обыски. 
 
Экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook написал обращение к главе государства, в котором опроверг обвинения в свой адрес в незаконном присвоении денег. Он подчеркнул, что всегда работал во благо нации и это не понравилось некоторым людям.
 
Помимо этого, в своем обращении бывший глава МКС рассказал о съемках фильма "Феникс".
 

Несколько лет назад стало известно, что средства, выделенные на съемки фильма "Феникс", были присвоены. В частности, кинорежиссер Талгад Жаныбеков был арестован по подозрению в хищении бюджетных средств для кинопроекта "Феникс", - написал эск-минстр.

 
Он подчеркнул, что Тунгышбай Жаманкулов в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, выделенных на производство фильма "Феникс", в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб. 
 

Однако эти артисты, используя различные уловки, начали дискредитировать меня", - написал Арыстанбек Мухамедиулы.

 
Он добавил, что проверки и расследования показали, что ни один факт против него не подтвердился.
 

В последнее время они хотят прилепить мне старые недочеты музея. В связи с этим прошу вас не допускать необоснованных проверок", - говорится в обращении чиновника к президенту.

 
 

В МВД рассказали о мерах по борьбе с наркопреступностью

16.05.2022, 13:52 20751
В МВД рассказали о мерах по борьбе с наркопреступностью
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Дорожную карту на 2022-2023 годы по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и профилактики наркомании представило сегодня на брифинге Министерство внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Документ объединяет усилия всех госорганов, участвующих в реализации антинаркотической государственной политики, и включает ряд практических законодательных международных инициатив, формирующих комплексный подход к решению поставленных задач", - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев.

 
По его словам, предусмотрены проверки увеселительных заведений, точек реализации и использования пищевого мака, оборота лекарственных препаратов. 
 
Также будет установлен контроль за соблюдением банками и платежными организациями требований по проверке подозрительных финансовых операций, а также идентификации владельцев подозрительных электронных кошельков. 
 

Создается межведомственная мониторинговая группа по обнаружению в международном обороте новых психоактивных веществ, их оперативному исследованию, внесению под контроль и установлению их криминальных размеров", - рассказал Мухаметкалиев.

 
Кроме того, МВД продолжит взаимодействие с общественностью, людьми с активной гражданской позицией. 
 

Это создание общественных групп по пресечению рекламы в интернете, выявлению и уничтожению граффити-рисунков и QR-кодов для связи с наркоторговцами и оплаты их услуг, а также создание агитационных групп по профилактике среди учащихся и молодежи", - уточнил представитель МВД. 

 
Отдельный раздел дорожной карты, по словам Мухаметкалиева, посвящен совершенствованию работы по профилактике, лечению и реабилитации наркозависимых. В профилактической работе с подростками усилена роль местных исполнительных органов, также предусмотрено участие неправительственных организаций и волонтеров.
 
В каждом регионе страны с учетом его специфики будут разработаны отдельные планы работы, подчеркнул Мухаметкалиев.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов