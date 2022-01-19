Комитет госдоходов приостановил проверки бизнеса

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НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Для поддержки предпринимательства в рамках мер по стабилизации социально-экономической ситуации в стране в связи с введением режима чрезвычайного положения приостановлены контрольные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предусмотрено приостановление и отсрочка до 1 февраля 2022 года начатых и инициируемых органами государственных доходов налоговых и таможенных проверок, а также проверок таможенных, иных документов и (или) сведений, начатых после выпуска товаров, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

До 1 февраля будут приостановлены все начатые органами государственных доходов проверки. Также, до указанного срока органами государственных доходов будет приостановлено инициирование новых проверок, за исключением проверок, инициируемых правоохранительными органами, по заявлениям субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности.

Также до 1 февраля органами государственных доходов приостановлено проведение камерального контроля, а также по результатам которого формирование уведомлений по камеральному контролю и уведомлений об устранений нарушений налогового законодательства.