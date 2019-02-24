Комитет охраны общественного здоровья выявил нарушения в деятельности двух медорганизаций Алматинской области

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК выявил нарушения и оштрафовал руководство двух медицинских организаций Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

"Комитетом охраны общественного здоровья МЗ РК после проведения внеплановой проверки Каскеленской городской инфекционной больницы Карасайского района приняты административные меры в отношении директора больницы по части 1 статьи 425 и двух заведующих отделениями по части 1 статьи 80 КоАП РК, также выдано предписание об устранении нарушений со сроком до 11 октября 2018 года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по итогам проверки в Алматинском филиале НАО "Фонд социального медицинского страхования" за некачественное оказание медицинских услуг наложены штрафные санкции на сумму 2 млн 345 тыс. тенге.

"По результатам повторной проверки выявлено не исполнение двух пунктов предписания, материалы направлены в административный суд Каскелена для принятия мер. Постановлением Карасайского специализированного межрайонного административного суда 23 ноября 2018 года наложен штраф на директора больницы в размере 15 МРП", - проинформировали в КООЗ.

По данным ведомства, в целях улучшения качества оказания медицинских услуг инфекционным больным, акимом Алматинской области вынесено постановление № 524 от 1 ноября 2018 года "О реорганизации КГКП "Каскеленская городская инфекционная больница" путем присоединения к ГКП на ПХВ "Карасайская центральная районная больница", в настоящий момент больница реорганизована и вошла в состав ЦРБ Карасайского района. При этом, профильные специалисты больниц будут сохранены, кроме административной.

Кроме того, при проверке в апреле 2018 года районной больницы села Шелек Енбекшиказахского района выявлено крайне неудовлетворительное санитарно-техническое состояние здания больницы, неисправность систем водоснабжения, канализации и вентиляции. По результатам проверки приняты меры административного взыскания в виде штрафа на 10 должностных лиц, также дано предписание об устранении нарушений со сроками исполнения до 27 декабря 2018 года.

Проверка по выполнению предписания проведена в январе текущего года. В ходе проверки выявлено неисполнение 13 пунктов из 27, а именно по проведению капитального ремонта, обеспечению функционирования вентиляционной системы, оборудованию прачечной, замены битой столовой посуды, а также нарушения по обследованию больных на отдельные виды инфекционных болезней и работы комиссии инфекционного контроля. За невыполнения предписания на заместителя директора Больницы составлен протокол об административном правонарушении по пункту 3 статьи 462 КоАП РК (бывший директор уволен). Материалы проверки направлены в Енбекшиказахский районный Суд №2 для принятия мер, в настоящее время материалы рассматриваются", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время на данном объекте проводится капитальный ремонт. На проведение сейсмоусиления с восстановительными работами постановлением акима области № 203 от 2 мая 2018 года выделено 100 млн тенге.

Напомним, 6 июня 2018 года министр здравоохранения РК Елжан Биртанов по итогам посещения Каскеленской городской инфекционной больницы и поручил провести внеплановую проверку на соблюдение требований законодательства в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и навести порядок.

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