13.04.2023, 21:13 16126
Компании Казахстана и Турции планируют совместно искать месторождения золота
Фото: пресс-служба МИИР РК
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" и турецкая D Mineral начинают совместный геологоразведочный проект. После определения перспективных с точки зрения геологоразведки площадей компании планируют создать совместное предприятие, сообщает пресс-служба МИИР РК.
Соглашение об основных условиях сделки подписали глава "Тау-Кен Самрук" Бакыт Чирчикбаев и заместитель председателя совета директоров D Mineral Ильхан Пойраз. В мероприятии принял участие вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Иран Шархан.
Ильхан Пойраз отметил, что компания D Mineral нацелена на разностороннее долгосрочное взаимодействие с казахстанскими компаниями. В свою очередь Бакыт Чирчикбаев выразил благодарность представителям центральных государственных органов за содействие в поиске и установлении взаимодействия с турецкими партнерами.
После подписания стороны приступят к поиску и изучению перспективных площадей, по которым в дальнейшем планируется получение лицензий на геологоразведку и создание совместного предприятия. Это предприятие будет ориентировано на поиск месторождений золота. Финансирование геологоразведочных работ берет на себя турецкая сторона.
D Mineral входит в холдинг Dimin Group. Основным направлением деятельности является добыча железной руды и меди.
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14.04.2023, 08:55 2531
Комиссия по демонополизации экономики рассмотрела ситуацию с платными парковками в Астане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генпрокуратуры, Антикора, АЗРК, АФМ и других ведомств. Платные парковки Астаны попали в поле зрения комиссии.
Участникам была представлена информация о проекте "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны", для реализации которого акимат столицы в 2018 году заключил договор ГЧП с компанией ТОО "Парковочное пространство Астаны". По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать данный договор на предмет соблюдения норм законодательства республики, в том числе в части антимонопольного регулирования", - сообщили в пресс-службе правительства.
Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы возврата в государственную собственность некоторых объектов энергетической отрасли и законности выдачи ряда лицензий на разведку твердых полезных ископаемых.
Ранее сообщалось, что в Алматы создали госоператора платных парковок.
13.04.2023, 20:36 17546
Антитеррористические учения: полиция обратилась к алматинцам
В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 14 апреля, в Бостандыкском районе в ТРЦ "Мега Алма-Ата" пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает АГОШ по борьбе с терроризмом.
Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении.
Вместе с тем в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. Граждан призывают с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений.
Кроме того, согласно статье 443 Кодекса РК об административных правонарушениях неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
13.04.2023, 18:51 20006
Кызылординский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оштрафован на 232 млн тенге
Филиал вместо тарифа, утвержденного на 2020 год, применял тариф, действовавший в 2019 году
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Кызылорда. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области утвердил тариф на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на долгосрочный период 2020-2025 годы, сообщает пресс-служба КРЕМ.
В 2021 году по результатам проведенного анализа ДКРЕМ установил, что Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" вместо тарифа, утвержденного на 2020 год, применял тариф, действовавший в 2019 году, вследствие чего монополист получил необоснованный доход в размере 1,420 млрд тенге.
Кроме того, по результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении Кызылординского филиала АО "КазТрансГаз Аймак", установлено, что в первом полугодии 2021 года им также не применялся утвержденный тариф и получен необоснованный доход в размере 902,613 млн тенге.
Данные действия субъекта-монополиста являются нарушением подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях".
В этой связи по выявленным нарушениям в 2021 году ДКРЕМ возбудил административные производства по части 5 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", которые были прекращены в связи с регистрацией правоохранительными органами досудебного расследования в отношении Кызылординского филиала АО "КазТрансГаз Аймак".
На сегодняшний день досудебное расследование в отношении Кызылординского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" прекращено и на основании части 6 статьи 62 Кодекса об административных правонарушениях, ДКРЕМ повторно возбудил в отношении него административные дела по части 5 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а также направил в суд для рассмотрения по существу.
По результатам судебных заседаний постановлениями специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды Кызылординской области от 11 апреля 2023 года Кызылординский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" признан виновным по части 5 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа на общую сумму 232 292 872 тенге.
Постановления суда не вступили в законную силу.
В январе столичных монополистов проверили по фактам завышенных счетов за комуслуги. Потребители негодовали полученными квитанциями за декабрь прошлого года с завышенными счетами за тепло и электричество.
В феврале 2023 года потребители Карагандинской области и области Ұлытау увидели в своих квитанциях сниженные до 5% цены на товарный газ. Снижения удалось достичь в результате тщательного анализа статей затрат тарифной сметы по заявке АО "КазТрансГаз Аймак" на услуги транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Карагандинской области и области Ұлытау, проведенного Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
13.04.2023, 17:58 21191
Токаев поручил министру торговли стабилизировать цены на продукты питания
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сегодня представил президенту Касым-Жомарту Токаеву итоги развития сферы торговли за 2022 год, меры правительства по стабилизации цен и обеспечению казахстанцев всей линейкой продуктов питания собственного производства, а также предложения по развитию сельского хозяйства, сообщает Акорда.
По словам министра, общий объем товарооборота Казахстана за 2022 год составил 134,4 млрд долларов, это больше показателей 2021 года на 32,1%. Показатели торговли услугами выросли на 26,3%, достигнув 12,3 млрд долларов. Рост объемов товарооборота наблюдается со всеми основными торговыми партнерами Казахстана.
Экспорт обработанной продукции превзошел исторический максимум, достигнув 26,5 млрд долларов. Расширился спектр экспортных товаров глубокого передела, отечественные товары вышли на новые экспортные рынки.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии внутреннего производства социально значимых продуктов питания.
Из 19 видов Казахстан полностью обеспечивает потребности жителей по 10, от 80 до 98% - по 6, и от 50 до 68 % - по трем продуктам. В целях максимального снижения импортозависимости сформирован пул потенциальных крупных агропроектов, которые будут реализованы в регионах Казахстана в ближайшие годы", - доложил Жумангарин.
В завершение глава государства поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания и интенсификации развития сельского хозяйства, активному продвижению на экспорт казахстанских товаров с высокой добавленной стоимостью.
Напомним, в начале апреля в Казахстане наблюдалось снижение цен на социально значимые продукты, такие как гречневая крупа, картофель, морковь, лук, капуста и сахар.
13.04.2023, 17:26 22221
Новые требования к производственному контролю вводят в Казахстане
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК утвердило новые санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля.
Производственный контроль осуществляется с целью обеспечить безопасность и безвредность для человека продукции, работ и услуг.
Производственный контроль ведется за продукцией и эпидемически значимыми объектами, согласно утвержденному Минздравом перечню", - говорится в документе.
В перечень вошли: пищевые продукты, продукция для детей, парфюмерно-косметические средства, бытовая химия, издательская продукция, а также деятельность детских молочных кухонь, объектов образования, здравоохранения, общепита, производства пищевой продукции и др.
Производственный контроль включает в себя ряд требований:
- разработку программы производственного контроля;
- осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров;
- контроль за своевременностью и полнотой прохождения медицинских осмотров;
- контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность и соответствие продукции;
- оценку факторов риска, анализ выявленных опасностей, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и определение методов контроля безопасности процессов;
- ведение учета и отчетности документации, связанной с осуществлением производственного контроля;
- разработку схемы информирования населения, местных исполнительных органов, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения об аварийных ситуациях, остановках производства, нарушениях технологических процессов, о связанных с деятельностью объекта массовых (три и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваниях и отравлениях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
- контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программой производственного контроля;
- осуществление (организацию) лабораторных исследований и замеров в соответствии с требованиями документов нормирования.
Программу производственного контроля разрабатывает ИП или руководитель юридического лица самостоятельно либо с привлечением лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический аудит.
Программа производственного контроля разрабатывается с учетом имеющихся на объекте факторов риска.
В случаях внедрения новой технологии, внесения изменений в технологический процесс, рецептуру пищевого продукта, других изменений, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, программа в обязательном порядке пересматривается", - говорится в документе.
Производственный контроль осуществляется с применением лабораторно-инструментальных исследований и испытаний на следующих категориях объектов:
- объекты промышленной и радиационной гигиены;
- объекты производства и оборота пищевой продукции;
- объекты коммунальной гигиены;
- организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь, организации, оказывающие стационарную помощь, организации скорой медицинской помощи и медицинской авиации, организации медицины катастроф, организации восстановительного лечения и медицинской реабилитации, организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход, организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, организации, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологоанатомической диагностики, организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность;
- объекты производства дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств и (или) оказания дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных услуг;
- объекты воспитания и образования детей и подростков, дошкольного воспитания и обучения детей, интернатные организации, оздоровительные объекты;
- объекты по хранению и использованию химических веществ, агрохимикатов и пестицидов;
- транспортные средства по переводке пассажиров (железнодорожный, воздушный).
При выявлении в ходе производственного контроля нарушения, в результате которого пищевая продукция приобрела опасные свойства, предприниматель обязан незамедлительно прекратить процессы изготовления, оборота и утилизации пищевой продукции, обеспечить ее отзыв с объектов внутренней торговли и провести соответствующую экспертизу, после чего организует ее утилизацию или уничтожение", - говорится в правилах.
Если в ходе производственного контроля выявлены нарушения требований документов нормирования, которые могут привести к возникновению угрозы жизни и здоровья населения, производители должны устранить выявленные нарушения, в том числе:
- приостановить либо прекратить деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;
- прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям, отозвать с объектов внутренней торговли и провести экспертизу продукции, использовать такую продукцию в целях, исключающих причинение вреда человеку, или уничтожить ее.
При выявлении в процессе производственного контроля больных инфекционными и паразитарными заболеваниями - незамедлительно отстранить их от работы до получения допуска к работе после проведения соответствующего обследования и контрольного медицинского обследования. При выявлении сотрудников с гнойничковыми инфекциями на руках (на объектах производства пищевой продукции) - незамедлительно отстранить их от работы или перевести на другую работу, не связанную с непосредственным контактом с пищевой продукцией.
Если производственный контроль показал неудовлетворительные результаты лабораторных исследований готовой продукции, нужно повторно исследовать удвоенное количество образцов, провести дополнительный контроль сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов, воды, воздуха, смывов, санитарной одежды, рук работников.
Правила вводятся в действие 23 апреля 2023 года.
13.04.2023, 16:10 24091
Защита от террористов: более 300 школ проверили в Алматы на предмет безопасности
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 214 государственных и 100 частных школ Алматы проверили на предмет антитеррористической защищенности, сообщает Антитеррористический центр РК.
В состав рабочей группы вошли сотрудники городского отдела АТЦ ДКНБ РК, управления образования при акимате города Алматы, местной полицейской службы и управления по противодействию экстремизму департамента полиции. Проверка проводилась на предмет обеспечения безопасности учащихся в организациях образования, оснащенности системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной", - сообщили в ведомстве.
На сегодняшний день в школах города функционирует 6739 камер видеонаблюдения, большая часть из них интегрированы с центром оперативного управления.
Кроме того, во всех школах установлены тревожные кнопки, имеется громкоговорящая связь, установлено оборудование системы контроля и управления доступом в административные здания, сообщили в центре.
Напомним, проверку школ инициировали после громкого инцидента в школе Петропавловска. Девятиклассник ранил топором трех учащихся.
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить меры безопасности в школах страны и провести проверку всех учебных заведений.
В МВД РК сообщили, что более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной.
До конца года в школах пообещали ввести спецохрану, тревожные кнопки и турникеты. Читать:
13.04.2023, 13:16 28081
Токаев поздравил Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open
Елена Рыбакина поблагодарила президента за поддержку и искренние поздравления
Фото: Акорда
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства отметил, что успехи представителей казахстанского тенниса способствуют популяризации данного вида спорта среди подрастающего поколения.
В свою очередь Елена Рыбакина поблагодарила президента за поддержку и искренние поздравления в моменты ее побед. Она заверила, что и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для достижения успехов на престижных международных соревнованиях.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на сегодняшний день теннисом в стране занимаются более 30 тысяч человек, из которых более 10 тысяч - дети до 10 лет. В целях массового охвата людей данным видом спорта в 17 регионах страны построены корты, успешно реализуются проекты Baby tennis, "Теннис до 10".
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
13.04.2023, 10:35 30206
Назначены начальники Службы антитеррора и Службы экономической безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о назначении: заместителя председателя КНБ - начальника Службы антитеррора и заместителя председателя КНБ - начальника Службы экономической безопасности.
Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальником Службы антитеррора. Тулеуов Асхат Калмагамбетович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальником Службы экономической безопасности", - говорится в сообщении Акорды.
Кроме того, распоряжением главы государства Билисбеков Нургали Даулетбекович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
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