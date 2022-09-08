Компетенции уполномоченного по правам человека в Казахстане будут расширены

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилис одобрил в первом чтении проект конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил на заседании глава Минюста Канат Мусин, законопроект закрепляет конституционный статус уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.

Как вы знаете, нормами новой статьи 83-1 Конституции закреплены задачи его деятельности, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий каким-либо иным государственным органам и должностным лицам. Отныне правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются конституционным законом", - отметил он.

Законопроект усиливает компетенцию уполномоченного и повышает эффективность организации его деятельности.

В частности, он получает право обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Также уполномоченный получит право:

выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению;

беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы.

Законопроект также вводит должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.