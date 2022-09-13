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Конституционный совет принял к производству обращение главы государства

12.09.2022, 21:07 7586
Конституционный совет принял к производству обращение главы государства
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Конституционный совет принял к производству обращение Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Конституционным советом принято к производству обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию РК", разработанного в связи с предложениями депутатов мажилиса на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции РК, сообщает пресс-служба совета.
 
В соответствии с конституционным законом "О Конституционном совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу.
 

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Казахстанские авиакомпании оштрафовали на 24,5 млн тенге

12.09.2022, 18:45 9216
Казахстанские авиакомпании оштрафовали на 24,5 млн тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Комитет гражданской авиации по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева продолжает работу по привлечению к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе работы установлено, что 16 июля рейс КС-853 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению Алматы - Нур-Султан был задержан на 27 часов 21 минуту по причине ожидания резервного летного экипажа. Во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В связи с чем 6 сентября на авиакомпанию "Эйр Астана" за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса был наложен очередной штраф размером 1000 МРП (3 063 000 тенге).
 
Таким образом, с июля в отношении авиакомпании "Эйр Астана" (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) всего было наложено 7 штрафов на общую сумму 7000 МРП (21 441 000 тенге).
 
Итого за указанный период казахстанские авиакомпании 8 раз были привлечены к административной ответственности на сумму 8000 МРП (24 504 000 тенге).
 

Токаев дал ряд поручений председателю АЗРК

12.09.2022, 17:25 10436
Токаев дал ряд поручений председателю АЗРК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова о текущих антимонопольных расследованиях, проводимых агентством, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Акорды, с начала текущего года выдано 293 уведомления о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, из них 78% исполнены в добровольном порядке. 
 
Как проинформировал Марат Омаров, стратегическими направлениями в работе агентства являются обеспечение эффективной работы по развитию и защите конкуренции, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к ключевым факторам производства, поддержка частной инициативы и очищение конкурентного поля от проявлений фаворитизма. 
 
Президенту было доложено о планах по реализации его поручений, которые были даны в послании народу Казахстана, в том числе в части сокращения единых операторов и урегулирования деятельности конгломератов. 
 
Отмечается, что агентство особое внимание уделяет обеспечению равного доступа к мерам господдержки, повышению уровня присутствия частного предпринимательства в экономике, работе по развитию конкуренции в ключевых секторах экономики. 
 
По итогам встречи глава государства дал руководителю агентства ряд конкретных поручений. 
 

"Правительство для граждан" реализовало новый сервис для получения результатов по 45 госуслугам при помощи SMS

12.09.2022, 09:58 15061
"Правительство для граждан" реализовало новый сервис для получения результатов по 45 госуслугам при помощи SMS
Фото: Правительство для граждан
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Госкорпорация "Правительство для граждан" реализовала новый сервис для получения результатов по 45 государственным услугам при помощи SMS-сообщений. Казахстанцам не нужно будет идти в ЦОН во второй раз за готовым результатом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сервис реализован по госуслугам по линиям социальных выплат, земельных отношений, выдачи разрешительных документов трудовым иммигрантам, дошкольным организациям, выдачи актов гражданского состояния", - уточнили в корпорации. 

 
Сообщается, что среди вошедших в перечень такие популярные госуслуги, как назначение социальных выплат по рождению ребенка и уходу за ним, постановка на очередь детей в дошкольные учреждения, назначения пособий по утере кормильца, получение или продление разрешений трудовым иммигрантам и даже присвоение спортивных званий. 
 

Раньше клиент по этим услугам приходил в ЦОН, подавал заявку на оформление и получал бумажную расписку, когда необходимо прийти за готовым результатом. Затем он приходил снова, чтобы забрать справку или документ. С нашим новым сервисом второй раз идти в ЦОН не нужно - клиенту просто придет SMS-сообщение со ссылкой, пройдя по которой можно скачать готовый документ и распечатать его при необходимости. Это экономит время клиентам", - сказал заместитель председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Канат Дыбыспаев. 

 
Подробнее ознакомиться со списком госуслуг, доступных по новому сервису, можно на официальном сайте госкорпорации. 

Ранее сообщалось, что в алматинских ЦОНах открыты зоны скоростных услуг.
 

Токаев поздравил короля Великобритании по случаю его вступления на престол

12.09.2022, 08:12 16401
Токаев поздравил короля Великобритании по случаю его вступления на престол
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю его вступления на престол, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстан высоко ценит прочное стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на крепких узах дружбы, динамичном политическом диалоге, взаимовыгодных торгово-экономических связях. Твердо убежден, что наше всестороннее взаимодействие в различных областях, в том числе на международной арене, будет и впредь укрепляться на благо наших дружественных народов", - говорится в телеграмме главы государства.

 
В завершение лидер Казахстана пожелал королю дальнейших успехов во всех благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всем британцам - счастья и процветания.
 
Как сообщалось ранее, королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. Согласно порядку наследования британского престола следующим королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз, принц Уэльский. 
 

Задержанного судью Костанайского облсуда арестовали на два месяца

11.09.2022, 11:10 23916
Задержанного судью Костанайского облсуда арестовали на два месяца
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 11 СЕНТЯБРЯ - Задержанного судью Костанайского областного суда Дарбаева арестовали на два месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана от 9 сентября 2022 года в отношении председателя судебной коллегии Костанайского областного суда Дарбаева А.Х. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщила пресс-служба суда города Нур-Султана. 

 
Ранее сообщалось, что 17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности (КНБ) и отдела внутренней безопасности Верховного суда в Костанае задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки. Денежные средства предназначались за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.
 

 

Власти США порекомендовали Казахстану отразить структуру долга госпредприятий в бюджете

10.09.2022, 19:08 34416
Власти США порекомендовали Казахстану отразить структуру долга госпредприятий в бюджете
Фото: Greg Mathieson / Mai/The LIFE Images Collection via Getty Images file
ВАШИНГТОН. 10 СЕНТЯБРЯ - Госдеп опубликовал информацию, где эксперты дали межправительственную оценку отчета о финансовой прозрачности Казахстана за 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Финансовая прозрачность Казахстана будет улучшена за счет раскрытия задолженности государственных предприятий в бюджете; публикации отчета по итогам года в разумные сроки и обеспечение соответствия высшего органа аудита международным стандартам независимости", - сообщает официальный сайт государственного департамента США.

 
В ведомстве отметили, что информация о долговых обязательствах доступна для общественности, в том числе в режиме онлайн, но не включала исчерпывающую информацию о долге государственных предприятий.
 

Президент подписал указ о награждении пожарных Абайской области

10.09.2022, 12:56 38511
Президент подписал указ о награждении пожарных Абайской области
Фото: ДЧС Карагандинской области
НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами пожарных Абайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, орденом "Айбын" III степени наградили:
 
водителя - сотрудника пожарной части № 14 ДЧС Абайской области Айдоса Тогызбаева (посмертно);
 
командира отделения пожарной части № 14 ДЧС Абайской области Амангельды Турлыбекова.
 
Медалью "Ерлігі ушін":
 
пожарного пожарной части № 14 ДЧС области Абай Нурлана Селімжана.
 
Напомним, Айдос Тогызбаев получил сильные ожоги и скончался от полученных травм в больнице.


 

Проверка таможни: 45,1 млрд тенге взыскано в бюджет

09.09.2022, 20:15 45526
Проверка таможни: 45,1 млрд тенге взыскано в бюджет
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На сегодняшний день 45,1 млрд тенге взыскано в бюджет с 10 уполномоченных экономических операторов в результате проведенных проверок в рамках исполнения поручения главы государства по обеспечению порядка на таможенной границе с Китаем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С февраля по май 2022 года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
 
По результатам таможенных проверок было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней. Уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов.
 
Принятыми совместными мерами органами государственных доходов с органами прокуратуры и антикоррупционной службы взыскана в бюджет государства сумма таможенных платежей и налогов в размере 45,1 млрд тенге. 
 

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