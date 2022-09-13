Конституционный совет принял к производству обращение главы государства

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НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Конституционный совет принял к производству обращение Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Конституционным советом принято к производству обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию РК", разработанного в связи с предложениями депутатов мажилиса на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции РК, сообщает пресс-служба совета.
В соответствии с конституционным законом "О Конституционном совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу.