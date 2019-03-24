Конституционный совет признал внесение изменений в Конституцию РК соответствующим Основному Закону

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Конституционный совет признал проект Закона РК "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

20 марта 2019 года в Конституционный совет поступило обращение президента РК о даче заключения на предмет соответствия Конституции Республики Казахстан проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан", сообщается на сайте ведомства.

В проекте закона пункт 3 статьи 2 Конституции изложен в новой редакции: "3. Административно-территориальное устройство Республики, статус ее столицы определяются законом. Столицей Казахстана является город Нур-Султан.". В пункте 3-1 статьи 2 Конституции слово "Астана" заменено словом "Нур-Султан".

Проанализировав нормы Основного Закона применительно к предмету обращения, Конституционный совет исходит из следующего.

Первое. В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Конституции "изменения и дополнения в Конституцию Республики выносятся на республиканский референдум или на рассмотрение парламента Республики при наличии заключения Конституционного совета об их соответствии требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи".

Второе. В Нормативном постановлении от 9 марта 2017 года №1 Конституционный совет Республики Казахстан отметил, что законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" (подписан 10 марта 2017 года) расширен перечень особо охраняемых конституционных ценностей: "Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статус являются неизменными" (пункт 2 статьи 91 Конституции).

Тем самым конституционно подтверждается историческая миссия Нурсултана Абишевича Назарбаева в качестве Основателя нового независимого государства Казахстан, обеспечившего его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина; внесшего благодаря своему конституционному статусу и личным качествам решающий вклад в становление и развитие суверенного Казахстана, в том числе конституционных ценностей Основного Закона и основополагающих принципов деятельности Республики", - отметили в Конституционном совете.

Вносимые в Конституцию Республики Казахстан изменения, касающиеся переименования столицы Республики Казахстан Астаны в Нур-Султан, связаны с признанием исторической роли и увековечиванием заслуг Первого Президента Республики Казахстан перед народом Казахстана, не затрагивают вопросы независимости государства, территориальной целостности Республики, формы ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и не противоречат требованиям пункта 3 статьи 91 Основного Закона.

На основании изложенного... Конституционный совет Республики Казахстан решил: 1. Признать проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции Республики Казахстан", - указано в сообщении.

При этом, согласно пункту 3 статьи 74 Конституции РК, заключение Конституционного совета РК вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.

С полным текстом заключения Конституционного совета РК от 20 марта 2019 года №2 "О проверке проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан" на соответствие Конституции РК" можно ознакомиться здесь

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