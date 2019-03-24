Система Orphus

Конституционный совет признал внесение изменений в Конституцию РК соответствующим Основному Закону

23.03.2019, 13:59 10099
Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - Конституционный совет признал проект Закона РК "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
20 марта 2019 года в Конституционный совет поступило обращение президента РК о даче заключения на предмет соответствия Конституции Республики Казахстан проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан", сообщается на сайте ведомства.
 
В проекте закона пункт 3 статьи 2 Конституции изложен в новой редакции: "3. Административно-территориальное устройство Республики, статус ее столицы определяются законом. Столицей Казахстана является город Нур-Султан.". В пункте 3-1 статьи 2 Конституции слово "Астана" заменено словом "Нур-Султан".
 
Проанализировав нормы Основного Закона применительно к предмету обращения, Конституционный совет исходит из следующего.
 
Первое. В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Конституции "изменения и дополнения в Конституцию Республики выносятся на республиканский референдум или на рассмотрение парламента Республики при наличии заключения Конституционного совета об их соответствии требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи".
 
Второе. В Нормативном постановлении от 9 марта 2017 года №1 Конституционный совет Республики Казахстан отметил, что законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" (подписан 10 марта 2017 года) расширен перечень особо охраняемых конституционных ценностей: "Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статус являются неизменными" (пункт 2 статьи 91 Конституции). 
 

Тем самым конституционно подтверждается историческая миссия Нурсултана Абишевича Назарбаева в качестве Основателя нового независимого государства Казахстан, обеспечившего его единство, защиту Конституции, прав и свобод человека и гражданина; внесшего благодаря своему конституционному статусу и личным качествам решающий вклад в становление и развитие суверенного Казахстана, в том числе конституционных ценностей Основного Закона и основополагающих принципов деятельности Республики", - отметили в Конституционном совете.

 
Вносимые в Конституцию Республики Казахстан изменения, касающиеся переименования столицы Республики Казахстан Астаны в Нур-Султан, связаны с признанием исторической роли и увековечиванием заслуг Первого Президента Республики Казахстан перед народом Казахстана, не затрагивают вопросы независимости государства, территориальной целостности Республики, формы ее правления, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и не противоречат требованиям пункта 3 статьи 91 Основного Закона.
 

На основании изложенного... Конституционный совет Республики Казахстан решил: 1. Признать проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции Республики Казахстан", - указано в сообщении.

 
При этом, согласно пункту 3 статьи 74 Конституции РК, заключение Конституционного совета РК вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.
 
С полным текстом заключения Конституционного совета РК от 20 марта 2019 года №2 "О проверке проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан" на соответствие Конституции РК" можно ознакомиться здесь.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая