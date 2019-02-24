Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Конституционный совет провел совещание по обращению президента РК, передает Kazakhstan Today.

7 февраля 2019 года состоялось заседание Конституционного совета по обращению президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики.

Как сообщалось ранее, в своем обращении глава государства попросил ответить на следующий вопрос: "Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан перечень оснований досрочного прекращения полномочий президента Республики Казахстан?".

Открывая заседание, председатель Конституционного совета Кайрат Мами отметил, что перед советом поставлен очень важный вопрос, который требует всестороннего анализа Основного закона, конституций зарубежных стран и результатов научных исследований по затрагиваемой теме.

Состав совета заслушал мнения представителей правительства, сената, мажилиса парламента, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции.

На заседании выступили и ученые-правоведы страны, доктора юридических наук, профессоры Сауле Амандыкова (декан юридического факультета Евразийского национального университета имени Л. Гумилева); Сергей Ударцев (руководитель научно-исследовательских проектов по вопросам правовой политики, конституционного законодательства и государственного управления Университета КАЗГЮУ); Еркин Кубеев (директор Института правовых исследований и государствоведения).

После обсуждений и ответов участников заседания состав Конституционного совета удалился для совещания", - говорится в сообщении на сайте Конституционного совета.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства