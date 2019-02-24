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Конституционный совет в течение месяца ответит на обращение президента

05.02.2019, 16:48 31490
Конституционный совет в течение месяца ответит на обращение президента
Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - Конституционный совет в течение месяца ответит на обращение президента РК Нурсултана Назарбаева, сделанное накануне, передает Kazakhstan Today.
 

В своем обращении президент Республики просит ответить на вопрос: "Является ли исчерпывающим установленный пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан перечень оснований досрочного прекращения полномочий президента Республики Казахстан?" - сообщили в пресс-службе КС.

 
При этом в ведомстве отметили, что обращение главы государства обусловлено продолжением работы по реализации основных положений конституционной реформы, проведенной в стране в 2017 году.
 
Также сообщается, что в соответствии со своими полномочиями Совет начал работу по подготовке материалов к заседанию, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу. 
 

По предмету обращения Конституционным советом будут тщательно проанализированы международный опыт, конституции и законодательство зарубежных стран, результаты научных исследований по указанным вопросам и другие материалы, что является регулярной деятельностью Совета", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Распоряжением председателя КС назначен докладчик по указанному обращению. В заинтересованные государственные органы направлены запросы о предоставлении заключений. В качестве экспертов привлечены известные ученые-правоведы, специализирующиеся на вопросах конституционного права. После окончания подготовки материалов состоится заседание Конституционного совета, на котором будут заслушаны мнения государственных органов и иных субъектов. 
 

Согласно Основному закону, Конституционный совет выносит свое решение в течение месяца. Итоговое решение Конституционного совета будет опубликовано в средствах массовой информации", - уточнили в пресс-службе. 

 
Напомним, Конституционным советом 4 февраля принято к производству обращение президента РК Нурсултана Назарбаева об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан. Данный пункт гласит: "Полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного освобождения или отрешения Президента от должности либо его кончины. Все бывшие Президенты Республики, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-Президента Республики Казахстан".
 
Сегодня глава государства сделал заявление по указанному обращению.
 

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