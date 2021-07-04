Контакт-центр 1414 будет консультировать казахстанцев по социально-трудовым вопросам

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Казахстанцы могут обращаться за консультацией в контакт-центр 1414 теперь и по вопросам социально-трудовой сферы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее для этого было необходимо звонить на короткий номер 1411, сообщили в пресс-службе "Правительство для граждан".

Клиенты по вопросам оформления пенсии и пособия, адресной социальной помощи, работы портала социальных услуг, трудовых отношений и занятости населения могут обращаться в единый контакт-центр 1414, нажав добавочный номер 5.

Переход на техническую платформу 1414 даст возможность сократить долю потерянных звонков. К тому же мы оптимизируем затраты, которые раньше уходили на содержание линии 1411. Сейчас мы используем омниканальную систему, где есть возможность принимать не только аудио звонки, но и текстовые сообщения. Казахстанцы могут в телеграм-боте @kenes1414bot в разделе "Пенсионное обеспечение" отправить сообщение оператору по вопросам социально-трудовой сферы и получить там же ответ. Номер 1411 больше недоступен", - сказал первый заместитель председателя правления "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин.

Клиенты по вопросам социально-трудовой сферы могут консультироваться в едином контакт-центре 1414 с 09.00 до 18.30 с понедельника по пятницу и с 09.00 до 13.00 часов по субботам (воскресенье - выходной), звонок бесплатный.

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