Контрольная проверка проходит в Вооруженных силах Казахстана

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Вооруженных Силах Казахстана в соответствии с Планом подготовки на 2019 год во всех соединениях и воинских частях, региональных командований и родов войск для оценки уровня боевой подготовки и боеспособности подразделений по итогам зимнего периода обучения проходит контрольная проверка, передает Kazakhstan Today.

Основная цель – всесторонняя проверка выучки личного состава, реального уровня боевой подготовки взводов, рот, управлений батальонов соединений и частей, а также оценка слаженности подразделений и их органов управления, выполнения планов и программ боевой подготовки", - сообщили в Министерстве обороны РК.

Министерством обороны Республики Казахстан созданы специальные комплексные комиссии, которые направлены во все регионы страны.

Контрольная проверка проводится в две очереди. Проверке подвергаются свыше 500 воинских частей и соединений видов, родов войск и региональных командований. В числе проверяемых дисциплин – огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, инженерная, физическая и строевая подготовка.

Комиссиями также будут проверены система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, а также вопросы соблюдения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Каждому военнослужащему в одиночном порядке и в составе подразделений предстоит сдать экзамены не только в теории, но и на практике. Контрольные занятия по предметам обучения проходят как в пунктах постоянной дислокации частей, так и в учебных центрах и на полигонах.

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