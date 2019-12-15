Короли и президенты иностранных государств поздравили Токаева с Днем независимости Казахстана

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня независимости Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны - счастья и процветания.

"Общеизвестны успехи, достигнутые Вашей страной в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Казахстан по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Хорошую отдачу дает двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также координация усилий в рамках евразийских интеграционных процессов", - написал Путин.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Касым-Жомарту Токаеву поздравления от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично по случаю 28-й годовщины независимости Казахстана. Он пожелал Казахстану процветания и могущества.

"Я придаю большое значение развитию китайско-казахстанских отношений, и готов приложить совместные с Вами усилия для укрепления взаимной поддержки и плодотворного продвижения совместной реализации проекта "Один пояс - один путь" на благо наших стран и наших народов", - отмечается в поздравительном послании Си Цзиньпина.

Королева Великобритании Елизавета ІІ также поздравила президента Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости.

Ваше Превосходительство, искренне поздравляя вас по случаю национального праздника, желаю народу Казахстана благополучия и процветания", - говорится в телеграмме.

Приветственные телеграммы в связи с Днем независимости Казахстана также направили президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Бен Заид Аль Нахаян, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Республики Кыргызстан Сооронбая Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Украины Владимир Зеленский, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Свои поздравления на имя Касым-Жомарта Токаева в связи с 28-летием независимости Казахстана также направили король Нидерландов Виллем-Александр, король Малайзии Султан Абдулла Риятуддин Аль-Мустафа Биллах, Король Бельгии Филипп, король Швеции Карл Густав, президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, президент Чешской Республики Милош Земан, президент Венгрии Янош Адер, премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент Болгарии Румен Радев, президент Ливанской Республики Мишель Аун, президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, президент Республики Ирак Бархам Салех, президент Греческой Республики Прокопис Павлопулос, генерал-губернатор Канады Жюли Пайетт, наследный принц Абу-Даби Мухаммед ибн Заид Аль Нахаян, председатель Исполнительного комитета СНГ - исполнительный секретарь Сергей Лебедев, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф Аль-Осеймин, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель эмирата Дубай Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум, исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

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