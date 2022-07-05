Кошанов отчитался перед президентом о работе мажилиса

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Спикер мажилиса Ерлан Кошанов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о проведенной законотворческой работе во второй сессии VII созыва мажилиса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Кошанова, ряд принятых законов был направлен на законодательное обеспечение инициированных главой государства реформ.

В настоящее, по его словам, время депутаты выехали в регионы для проведения встреч с населением и получения обратной связи по ситуации на местах. Мажилисмены изучат и систематизируют наиболее значимые проблемы, поднимаемые гражданами, и в дальнейшем будут решать их совместно с правительством.

Президент был проинформирован о новых форматах работы нижней палаты парламента, в том числе о создании общественной палаты.

Кроме того, Ерлан Кошанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе партии АMANAT по обеспечению социальной справедливости в обществе и повышению благосостояния граждан. Так, в рамках проекта "Жер аманаты" осуществляется возврат в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения.

Совместно с правительством партией реализуется проект "Ауыл аманаты". Сельчане будут обучаться новым компетенциям по производству сельхозпродукции с учетом требований розничных сетей и запросов потребителей. Планируется охватить 2400 сельских округов с населением в 7,7 млн человек", - проинформировали в Акорде .

Председатель мажилиса также доложил об итогах участия делегации Казахстана в ХІ пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, прошедшем в городе Чолпон-Ате 23-24 июня.