Кошанов отчитался перед президентом о работе мажилиса

На следующей сессии мажилисмены будут работать над Водным, Бюджетным, Налоговым и Градостроительным кодексами

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о деятельности нижней палаты парламента в рамках I сессии VIII созыва, - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о деятельности нижней палаты парламента в рамках I сессии VIII созыва, сообщает пресс-служба президента РК.





Как доложил Кошанов, с начала сессии в работе у мажилисменов находилось 82 законопроекта, из которых 20 инициированы депутатами. Среди них законы о возврате незаконно приобретенных активов, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, о Семипалатинской зоне ядерной безопасности, об обороте сжиженного газа, о регулировании движения электросамокатов и другие.





Спикер мажилиса рассказал об изменениях формата работы палаты по итогам конституционной реформы. Представленность в мажилисе 6 партийных фракций, а также депутатов-одномандатников повысила открытость законотворческой работы и усилила обратную связь с избирателями. Депутаты стали больше поднимать острые проблемы граждан в депутатских запросах и вопросах к членам правительства.





В ходе прошедшей сессии впервые заслушан отчет Высшей аудиторской палаты по управлению в сфере теплоснабжения, где был выявлен комплекс проблем отрасли. Перед ответственными министерствами поставлен ряд конкретных вопросов, собранных депутатами, в том числе в рамках выездов в регионы. Особое внимание уделено модернизации ТЭЦ и сетей теплоснабжения.





В настоящее время мажилисмены проводят встречи с населением в регионах. В ходе выездов организованы обсуждения и сбор предложений к проектам Водного, Бюджетного, Налогового и Градостроительного кодексов, над которыми мажилис будет работать на следующей сессии.





Спикер мажилиса также рассказал об итогах работы по линии парламентской дипломатии. С начала сессии проведены встречи с главами парламентов Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Турции, Узбекистана, представителями законодательных органов ряда других стран.