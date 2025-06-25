24.06.2025, 15:00 63546
Кошанов созвал совместное заседание палат парламента Казахстана
Фото: Мажилис
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба мажилиса.
Созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 27 июня 2025 года в 10.00 в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.
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24.06.2025, 19:51 43876
Глава государства внес поправки в ряд кодексов и законов
Фото: Акорда
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом внесены поправки в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Бюджетный, Водный кодексы, законы "О гражданской защите", "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан", "О правоохранительной службе", "О государственном имуществе" и другие нормативно-правовые акты.
Первый блок поправок направлен на повышение уровня обеспечения пожарной безопасности.
В частности объекты с массовым пребыванием людей и здания высотой более 28 метров, перед их приемкой в эксплуатацию, будут обязательно получать заключение органов гражданской защиты о соответствии требованиям пожарной безопасности.
Введена обязанность владельцев объектов, входящих в перечень объектов с массовым пребыванием людей с площадью более 2 тысяч квадратных метров, заключить договор вмененного страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.
Законом предусмотрены гарантии и меры по социальной защите лиц, добровольно участвующих в мероприятиях по предупреждению и тушению пожаров. За ними сохраняются место работы и средняя заработная плата. При отсутствии трудовых отношений, ему будут производиться выплаты с учетом минимальной заработной платы.
Второй блок поправок направлен на совершенствование промышленной безопасности.
Третий блок поправок направлен на совершенствование вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В целях защиты жизни и здоровья людей, объектов инфраструктуры, зданий и сооружений от землетрясений, законом предусмотрены мероприятия по:
- расширению и модернизации сети сейсмологических станций и автоматизированной системы раннего оповещения;
- проведению фундаментальных и прикладных научных исследований, научного прогнозирования;
- проведению сейсмостойкого строительства и сейсмоусиления зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах, а также сейсмологического мониторинга.
Документ также регламентирует порядок деятельности Республиканского оперативного штаба по ликвидации ЧС глобального или регионального масштаба, являющегося рабочим органом при правительстве.
Четвертый блок поправок направлен на совершенствование системы гражданской обороны.
Пятый блок поправок направлен на исполнение поручения главы государства о выработке мер по повышению статуса спасателей, осуществлению им жилищных выплат, подъемных пособий, повышению размера оплаты труда, а также по материальному стимулированию за работу в период действия военного или чрезвычайного положения.
Шестой блок поправок предусматривает меры по совершенствованию управления государственным имуществом и сферы электроэнергетики.
Также глава государства подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года".
24.06.2025, 19:33 46501
В Казахстане увеличилось количество обращений в суды
Количество обращений увеличилось на 18,1%
Фото: Акорда
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства был проинформирован о результатах деятельности судебной системы за пять месяцев 2025 года.
Асламбек Мергалиев отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество обращений в суды увеличилось на 18,1%, что свидетельствует о росте доверия граждан к судебной системе. Также наблюдается положительная динамика в применении примирительных процедур.
В результате системных мер, направленных на повышение качества и расширение доступа к правосудию, существенно улучшились показатели защиты прав граждан в спорах с государством. В административном судопроизводстве по 57,8% таких дел решения были вынесены в пользу граждан и юридических лиц.
Председатель Верховного суда также доложил о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе.
Во исполнение поручения главы государства проведена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Разработан законопроект, направленный на усиление защиты прав граждан и предпринимателей, укрепление состязательности сторон, оптимизацию и дебюрократизацию уголовного процесса.
Кроме того, президенту была представлена информация о ходе цифровизации судебной системы и завершении формирования кассационных судов.
Касым-Жомарт Токаев еще раз поздравил судей и работников судов с профессиональным праздником и подчеркнул важность дальнейшего совершенствования судебной системы в целях обеспечения верховенства закона, повышения качества правосудия, а также усиления независимости и ответственности судей.
24.06.2025, 18:16 49331
Токаев наградил работников СМИ
Фото: Акорда
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил участников торжественной церемонии с наступающим профессиональным праздником - Днем работников средств массовой информации, сообщили в пресс-службе Акорды.
Вы служите связующим звеном между властью и обществом, разъясняя населению государственную политику и суть реформ. Я искренне признателен за столь важную и сложную работу, которая не каждому по плечу. ... Мы должны стать передовой нацией и войти в число ведущих стран мира. Только работая сплоченно, объединяя наши усилия, мы сможем достичь поставленных целей. Журналистское сообщество вносит свою лепту в эту созидательную деятельность. Вы являетесь одной из движущих сил проводимых реформ. В конечном счете, и государство, и журналисты работают во благо страны. Наш народ объединяет единая цель - построение справедливого, безопасного, цивилизованного и чистого Казахстана", - выступил глава государства.
Президент напомнил о том, что "в это трудное и непредсказуемое время нужно как зеницу ока беречь единство народа, особенно важно ценить наше главное богатство - мир и стабильность".
Высокая ответственность в связи с этим возлагается на работников средств массовой информации. Как говорил Миржакып Дулатов: "Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса". Поистине, слово обладает огромной силой. Оно может примирить враждующие страны, а может посеять рознь там, где царил мир. Именно поэтому важно глубоко осознавать силу каждого сказанного слова. Сегодня в бесконечном потоке информации особую значимость приобретают достоверные сведения и объективный анализ. На первый план выходит просветительская миссия журналистики. Отделяя зерна от плевел, вы помогаете людям двигаться в правильном направлении и служите им надежным ориентиром. Уверен, что наши журналисты способны дать глубокий анализ и оценить любые события сквозь призму национальных интересов. Я сам много читаю, хорошо знаком с вашими публикациями. Сегодня вы трудитесь в самых разных областях. Среди вас немало талантливых мастеров своего дела, добившихся широкого признания. Представители СМИ успешно работают в парламенте и маслихатах, в центральных органах и на местах. Это свидетельствует о том, что журналистика - универсальная профессия", - сказал Токаев.
На встречу в Акорду также пригласили ветеранов журналистики.
24.06.2025, 15:59 57941
Казахстанцы смогут получить новое удостоверение личности онлайн
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Республики Казахстана теперь смогут получить новое удостоверение личности онлайн, сообщает пресс-служба eGov.kz.
На портале eGov.kz запущен проект услуги, которая позволяет подать заявку на перевыпуск документа, не выходя из дома", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что заменить удостоверение личности можно только при истечении срока действия документа - не ранее чем за 30 дней до окончания срока и не позднее 10 дней после истечения срока действия удостоверения личности.
Готовое удостоверение личности можно получить в указанном ранее заявителем регистрационном пункте. Стандартный срок изготовления удостоверения личности составляет 15 рабочих дней", - добавили в eGov.kz.
С инструкцией по подаче заявки на перевыпуск документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что сменить ФИО или название фирмы теперь можно автоматически.
24.06.2025, 12:18 72751
Астанинский консенсус приняли на Форуме информационных агентств Китая и Центральной Азии
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главы информационных агентств стран Центральной Азии и Китая приняли Астанинский консенсус, разработанный информационным агентством "Синьхуа" для высококачественного развития сотрудничества между СМИ, передает корреспондент агентства.
Наши страны реализуют масштабные проекты в торгово-экономической, транспортно-логистической сферах, но не менее важно создавать общее информационное и культурное пространство, которое позволит нам лучше узнать друг друга. СМИ формируют общественное настроение, обеспечивают обмен новыми идеями, смыслами и ценностями. СМИ создают образы будущего, укрепляя доверие между народами, являя идею общей судьбы человечества", - выступила на форуме генеральный директор Телерадиокомплекса президента РК Раушан Кажибаева.
По ее словам, состоявшаяся на днях в Астане второй саммит "Центральная Азия - Китай" задает стратегический курс в развитии отношений государств нашего региона с Поднебесной. Раушан Кажибаева подчеркнула, что "задача СМИ поддерживать и продвигать эти инициативы в информационном поле, что будет способствовать укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран".
Как мы с вами видим, насколько разрушительными могут быть конфликты между странами, которые находятся рядом друг с другом, но имеют непреодолимые противоречия. Центральная Азия пошла иным путем. В этом году наши государства завершили процесс делимитации государственных границ укрепляя дружбу, развивая экономическое сотрудничество и формируя общее пространство безопасности. Главы наших государств провозгласили Центральную Азию регионом вечного мира, и это поистине важное политическое достижение", - отметил в своем выступлении генеральный директор Кыргызского национального информационного агентства "Кабар" Медербек Шерметалиев.
Он подчеркнул, что информационное взаимодействие способствует созданию объективного, многослойного и достоверного образа наших стран. По словам руководителя КНИА "Кабар", "СМИ могут и должны быть площадкой для открытого диалога, обмена опытом, представления культурных достижений и совместных успехов. Это особенно важно сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальным вызовами от распространения дезинформации до усиления международной напряженности. Только объединенными усилиями можно противостоять этим угрозам".
Наши отношения имеют глубокие исторические корни. Великий Шелковый путь не только связал наши народы торговыми маршрутами, но и стал символом культурного, духовного и интеллектуального единения. В современном мире перед нами стоит задача выстраивания нового качества взаимодействия, основанного на взаимопонимании, доверии и уважении. И в этом процессе СМИ играют важнейшую роль. Концепция гармонии и мирного сосуществования, лежащая в основе многих восточных учений, открывает перед нами путь к устойчивому развитию, в основе которого не соперничества и противостояния, а диалог. Подобно симфонии, где каждая культура вносит свою уникальную мелодию, мы создаем общее звучание, богатое, многогранное и вдохновляющее", - выступил с речью генеральный директор Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар" Субхиддин Шамсиддинзода.
Также о роли СМИ в построении стабильного и справедливого мира рассказал генеральный директор Информационного агентства "Медиа-Туркмен" Бекдурды Амансарыев.
Сегодня мы стоим перед необходимостью выработки нового подхода - подхода, в котором СМИ не только информирует, но и интегрирует идеи, ценности и инициативы. Китай и Центральная Азия могут и должны стать примерами сбалансированного, уважительного и взаимовыгодного информационного партнерства. Через медиаконтент мы открываем друг друг нашу историю, наш менталитет, наш взгляд на мир. Именно здесь начинается подлинный культурный обмен", - отметил спикер.
Глава делегации из Туркменистана подчеркнул, что Центральная Азия как регион с уникальной цивилизационной историей представляет собой богатейшие источники культурного и гуманитарного потенциала. Китай, в свою очередь, обладает мощными технологическими и институциональными ресурсами для продвижения совместных культурных инициатив.
Отрадно, что в это сложное время тесные партнеры объединяются для обсуждения актуальных вопросов в информационной сфере, что имеет важное значение для поиска объективных решений существующих проблем. Считаем крайне важным, чтобы в нынешнее, неспокойное и нестабильное время мы шагали вместе на пути к процветающему будущему и совместно строили наш общий дом", - выступил на форуме генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов.
В заключении Форума информационных агентств Китая и Центральной Азии руководители СМИ приняли Астанинский консенсус, разработанный организаторами форума - информационным агентством Китая "Синьхуа".
Сегодня обмен и сотрудничество между нами встречают новые важные исторически возможности и демонстрируют невероятно светлые перспективы. Информационные агентства несут ответственность за распространение авторитетной информации, фиксацию пути продвижения и обмена между цивилизациями. На нас лежит долг и обязанность распространять дух :Центральная Азия - Китай" и содействовать высококачественному развитию в регионе, расширяя консенсус для продвижения отношений Китая и стран Центральной Азии к более прекрасному завтра", - отметил генеральный директор информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа.
Он подчеркнул, что "Синьхуа" вместе с информационными агентствами стран Центральной Азии будет в полной мере использовать и совершенствовать механизм форума, наращивая сотрудничество в таких областях, как обмен новостями, распространение информации и технологических инноваций, укреплять коммуникацию и координацию с другими механизмами многосторонних обменов, СМИ и аналитических центров, исследовать новые каналы сотрудничества, активно делиться опытом, расширять круг друзей и информационных агентств".
Информационное агентство "Синьхуа" на основе общих пожеланий, присутствующих информационном агентстве, разработало Астанинский консенсус нашего форума, а перед мероприятием спросило мнение каждого информационного агентства. Этот документ является важным результатом нашего мероприятия и официально представляется всему миру. Я считаю, что Астанинский консенсус создаст более прочную основу для высококачественного развития СМИ наших стран", - заключил встречу глава "Синьхуа".
Напомним, в Астане состоялся Форум по развитию сотрудничества между Китаем и Центральной Азией.
24.06.2025, 09:02 84036
Высокая и ответственная миссия - Токаев поздравил судей с профессиональным праздником
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил судей с профессиональным праздником - Днем судьи и работника суда, сообщает Акорда.
Сильная и независимая судебная система играет ключевую роль в обеспечении верховенства права, утверждении основополагающего принципа "Закон и Порядок". Мы последовательно реализуем системные реформы в этой стратегически важной сфере. Постоянно совершенствуется судопроизводство, оптимизируются управленческие процессы, внедряются передовые цифровые технологии", - сказал президент.
Он напомнил, что с 1 июля начнут свою работу три самостоятельных кассационных суда - по уголовным, гражданским и административным делам. Это, по словам главы государства, значительно расширит институциональные возможности граждан и бизнеса для отстаивания своих прав и законных интересов.
Вера людей в справедливость во многом зависит от профессионализма судей, их принципиальности и беспристрастности при рассмотрении любого дела. Это высокая и ответственная миссия, которая требует безупречных юридических знаний, твердой приверженности букве и духу закона", - сказано в поздравлении.
Президент выразил благодарность судейскому корпусу, работникам и ветеранам судов за добросовестный труд и верность призванию, а также пожелал им здоровья, благополучия и успехов.
23.06.2025, 20:21 133226
13 незаконных установок для забора воды обнаружили в Кызылординской области
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК
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Кызылорда. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции провели проверку водных объектов Кызылординской области. В результате были обнаружены 13 насосных установок для самовольного забора воды из протоки Караузяк реки Сырдарья на территории сельского округа Кызылозек, сообщает пресс-служба Министерство водных ресурсов и ирригации.
В настоящее время совместно с правоохранительными органами идут работы по установлению личностей нарушителей для привлечения к административной ответственности.
Работы по борьбе с "черным" рынком воды будут продолжены, а нарушители - установлены и привлечены к ответственности. Помимо проверок, специалисты бассейновых инспекций по всей стране также проводят разъяснительные работы с аграриями и другими водопользователями о недопустимости незаконного водозабора",- сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.
Ранее в Туркестанской области обнаружили 24 незаконные насосные установки для забора воды.
23.06.2025, 19:02 108836
В Шымкенте вернули в госсобственность 91,9 га земли стоимостью 4,5 млрд тенге
За последние 2 года фактов незаконного захвата земель не зафиксировано
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Шымкент. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Абайского района проводит работу по пресечению самозахватов, выявлению нецелевого использования и неосвоения земельных участков, сообщает пресс-служба прокуратуры Шымкента.
Проведена паспортизация 1087 самозахваченных земель, освобождены 142 участка, незаконно застроенные нежилыми строениями.
K уголовной ответственности привлечено 10 человек, незаконно продававшие землю, 7 человек осуждены, по 3 расследование продолжается.
Созданы мобильные группы, проводящие еженедельный мониторинг с использованием дронов. Внедряется анализ самозахвата земель на основе спутниковых съемок АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" с применением искусственного интеллекта", - сообщили в надзорном органе.
В ведомстве добавили, что за последние 2 года фактов незаконного захвата земель не зафиксировано.
Выявлено 10 коммерческих участков 5,4 га на 141 млн тенге, которые использовались не по целевому назначению. Приняты меры к их возврату государству. Взыскано свыше 10 млн тенге выкупной стоимости 6 земельных участков. Обеспечен возврат государству 91,9 га земли стоимостью 4,5 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре.
Ранее прокуратура области Жетысу вернула в госсобственность 14 земельных участков общей площадью 1655 гектаров.
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