Кошанов вновь созвал совместное заседание палат парламента

Рахметкалиеву поставили ряд задач по подготовке к отопительному сезону, а также развитию инфраструктурной, социально-экономической и туристической сферы города

Фото: gov.kz

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Риддер. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Акимом Риддера назначен Думан Рахметкалиев, сообщает - Акимом Риддера назначен Думан Рахметкалиев, сообщает пресс-служба акимата.





Нового главу города представил первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.





Думан Рахметкалиев - уроженец села Ахмирово Таврического района Восточно-Казахстанской области. Окончил Международный Пражский университет по специальности "Экономика" и Казахстанско-Американский свободный университет с квалификацией "Магистр права".





С 2020 года возглавлял департамент финансов Восточно-Казахстанской области. В апреле 2023 года был назначен на должность акима Уланского района Восточно-Казахстанской области.





Руководство региона поставило Думану Рахметкалиеву ряд задач по подготовке к отопительному сезону, а также развитию инфраструктурной, социально-экономической и туристической сферы города.





Предыдущий аким города Даулет Батырбаев покинул пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Риддера назначили заместителя акима Мурата Байжуменова.





Напомним, Риддер является одним из проблемных городов, с изношенной инфраструктурой. Зимой 2022 года в Риддере, Экибастузе и Рудном произошла серия крупных аварий на сетях теплоснабжения, оставивших горожан без тепла в холодное время года.