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Койшыбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК

25.03.2019, 20:12 3916
Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Галымжан Койшыбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today. 
 
"Распоряжением главы государства Галымжан Тельманович Койшыбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу", - сообщила пресс-служба Акорды.
 

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