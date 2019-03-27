Койшыбаев возглавил канцелярию премьер-министра РК

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Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин представил нового руководителя канцелярии премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Койшыбаев Галымжан Тельманович назначен руководителем канцелярии премьер-министра", - сообщил Мамин сегодня на заседании правительства.

Глава правительства отметил, что Койшыбаев многие годы работал в администрации президента и в системе Министерства иностранных дел - послом, заместителем министра, и пожелал удачи в новой должности.

Ранее занимавший должность руководителя Канцелярии премьер-министра Дархан Калетаев согласно указу президента, назначен первым заместителем руководителя администрации президента РК, пишет primeminister.kz

Галымжан Койшыбаев родился в 1968 году в Кызылорде. Окончил МГУ имени М. Ломоносова.

В 1995-2004 годах работал атташе, третьим секретарем, первым секретарем, советником, советником-посланником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2004 году - полномочный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности. В 2004-2006 годы - главный инспектор администрации президента РК.

В 2006-2008 годах - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК. В 2008-2012 годах - чрезвычайный и полномочный посол РК в Литовской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

В 2012-2016 годах - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству. С 2016 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

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