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Кожаев назначен первым заместителем министра внутренних дел Казахстана

06.04.2019, 11:40 8290
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Марат Кожаев назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
"Распоряжениями главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан; Абисатов Махамбет Хайржанович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, распоряжением главы государства Сулейменов Жанат Куанышулы освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
 

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