Кожаев назначен первым заместителем министра внутренних дел Казахстана

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Марат Кожаев назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Распоряжениями главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан; Абисатов Махамбет Хайржанович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

Кроме того, распоряжением главы государства Сулейменов Жанат Куанышулы освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

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